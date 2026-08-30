Великобритания оказалась не готова к новой подводной угрозе со стороны России — Daily Mail
DM: ВМФ Великобритании не готов к угрозе, исходящей от атомных подлодок России
Новая атомная подводная лодка «Хабаровск» станет мощным оружием России. Королевский военно-морской флот Великобритании неспособен противостоять ей. Об этом сообщила газета Daily Mail.
Британцев обеспокоило проведение ходовых испытаний атомной подлодки «Хабаровск» проекта 09851. Судно длиной 135 метров массой более 10 тысяч тонн вооружено шестью ядерными торпедами «Посейдон», способными вызвать разрушительное радиоактивное цунами.
«Тревожным фактором остается то, насколько плохо Великобритания подготовлена к противодействию этой новой угрозе», — заявил автор статьи.
У стран Запада нет аналогов «Хабаровска». Существующие системы ПРО не перехватят торпеду, выпущенную из-под воды.
Ранее первый морской лорд Великобритании генерал Гвин Дженкинс оценил мощь подводного флота России. Он призвал защитить критическую инфраструктуру.