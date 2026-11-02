Фрегат «Адмирал Головко» отправился в многомесячный поход в Атлантику

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» покинул базу в Североморске и направился в Атлантический океан. Поход продлится несколько месяцев, сообщили в пресс-службе флота.

Корабль будет действовать в составе отряда ВМФ. Его маршрут пройдет через два океана и пять морей.

Среди основных задач похода — демонстрация российского флага и поддержание военно-морского присутствия в стратегически важных районах дальней океанской зоны.

Командир фрегата Андрей Славин заявил, что экипаж завершил подготовку и готов к выполнению поставленных задач. Перед выходом в дальний поход моряки отработали элементы боевой подготовки в Баренцевом море.

«Адмирал Головко» относится к проекту 22350 и вошел в состав ВМФ России 25 декабря 2023 года. Корабль оснащен высокоточным ракетным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые «Цирконы».