Главред Ultimate Defence назвал беспилотники России одними из лучших в мире

Россия разрабатывает и выпускает дроны и барражирующие боеприпасы, которые заслуженно считаются одними из лучших в мире. Об этом в беседе с ТАСС заявил главный редактор и издатель журналов Ultimate Defence и Global Aviator Майк де Виллерс на международной выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в ЮАР.

Он отметил, что российский ударный комплекс «Ланцет» по праву заслуживает звания оружия XXI века. Эта техника пользуются широкой востребованностью в мире и демонстрирует высокую результативность.

«Я считаю, что беспилотники и барражирующие боеприпасы, которые сейчас создает и производит Россия, по праву являются одними из лучших в мире. Более того, российские дроны становятся все лучше и лучше со временем». — сказал эксперт.

На площадке в ЮАР Россия в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта» показала передовые разведывательные и ударные беспилотные системы, в том числе «Скат-350М», «Ланцет-Э», «Орлан-10Е», «Куб-2Э» и «Орлан-30».