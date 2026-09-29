Корабли Северного флота впервые прошли через пролив Шокальского

Отряд кораблей Северного флота впервые в истории прошел проливом Шокальского. Об этом сообщил «Интерфакс» .

Пролив отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля. После прохода по нему корабли под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева вошли в акваторию Карского моря.

Во время прохождения пролива на кораблях отряда объявили учебную тревогу. Команду дали с целью повышения боевой готовности.

В пресс-службе Северного флота отметили, что с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» поднялся вертолет Ка-29 и провел ледовую разведку.

Ранее руководитель «Росатома» Алексей Лихачев потвердил, что новый атомоход «Ленинград» спустят на воду в этом году. Сейчас судно находится на Балтийском заводе. Глава госкорпорации добавил, что в стране продолжается обновление ледокольного флота.