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    Корабли Северного флота впервые прошли через пролив Шокальского

    Фото: РИА «Новости»

    Отряд кораблей Северного флота впервые в истории прошел проливом Шокальского. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Пролив отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля. После прохода по нему корабли под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева вошли в акваторию Карского моря.

    Во время прохождения пролива на кораблях отряда объявили учебную тревогу. Команду дали с целью повышения боевой готовности.

    В пресс-службе Северного флота отметили, что с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» поднялся вертолет Ка-29 и провел ледовую разведку.

    Ранее руководитель «Росатома» Алексей Лихачев потвердил, что новый атомоход «Ленинград» спустят на воду в этом году. Сейчас судно находится на Балтийском заводе. Глава госкорпорации добавил, что в стране продолжается обновление ледокольного флота.