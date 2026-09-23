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    Белоусов поручил готовить ВС России к зиме

    Белоусов поручил обеспечить качественную подготовку объектов ВС России к зиме

    Фото: РИА «Новости»

    Министр обороны России Андрей Белоусов поручил завершить подготовку объектов Вооруженных сил РФ к отопительному сезону 2026–2027 годов и обеспечить их готовность к зимнему периоду. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Отдельное внимание на селекторном совещании Минобороны уделили ремонтным работам, запасам топлива и готовности персонала. Речь также шла об укомплектованности технических и аварийных бригад, которые должны оперативно устранять возможные неисправности.

    Министр также потребовал постоянно поддерживать необходимые запасы топлива для котельных, материалов и оборудования. Это должно обеспечить возможность оперативно устранять технологические нарушения в отопительный период.

    В ведомстве уточнили, что подготовка объектов к зиме включает комплекс мероприятий, необходимых для стабильной работы военной инфраструктуры в течение отопительного сезона.

    Ранее стало известно, что Минобороны дважды увеличивало финансирование ремонтных мастерских на СВО.

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