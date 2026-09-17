Су-57Э совершил дальний полет до Египта с топливом внутри грузовых отсеков

Российский истребитель Су-57Э выполнил исключительный по дальности перелет с вкладными топливными баками к площадке авиасалона El Alamein International Airshow в Египте. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

«Истребитель пятого поколения Су-57Э совершил перелет на авиасалон El Alamein International Airshow в Египет, используя вкладные топливные баки внутри грузовых отсеков», — заявили в сообщении.

Вкладные топливные баки позволили не использовать привычные подвесные баки с топливом на внешней подвеске судна.

Полет состоялся с единственной остановкой в пути, и уже после нее у самолета оставался резерв горючего еще на 1000 километров. Этого оказалось достаточно, чтобы провести демонстрационный полет на следующий день, который по затратам сопоставим с полноценным воздушным боем.

В Ростехе подчеркнули, что Су-57Э обладает скрытностью, способностью к сверхманеврированию и обширным спектром применяемого вооружения. Уже начались поставки этого самолета зарубежным партнерам.