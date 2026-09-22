«Ростех» передал российским военным антидроновые системы «Зубр»

Холдинг «Высокоточные комплексы» «Ростеха» передал Минобороны России новейшие антидроновые системы «Зубр». Об этом сообщили в телеграм-канале госкорпорации.

Комплексы работают по малоразмерным низколетящим целям и прикрывают важные объекты. Они самостоятельно находят воздушные угрозы, передают целеуказания средствам поражения и могут действовать в составе единой эшелонированной защиты.

«Зубр» предназначен для ближнего рубежа обороны. Систему применяют автономно или интегрируют в общую архитектуру ПВО, в том числе вместе с «Панцирями». Комплекс быстро развертывается и ремонтируется в полевых условиях.

Он оснащен всем необходимым для круглосуточного обнаружения и сопровождения дронов. После захвата цели «Зубр» накрывает ее плотной огневой завесой. По словам индустриального директора кластера вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева, эффективность системы подтверждают опыт боевого применения и растущее число уничтоженных целей.

Ранее в госкорпорации за сутки изготовили на 3D-принтере партию деталей для стрелкового оружия.