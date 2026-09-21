«Ростех» за сутки создал партию деталей для оружия на 3D-принтере

Центр аддитивных технологий Объединенной двигателестроительной корпорации за сутки изготовил на 3D-принтере партию деталей для стрелкового оружия. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

За сутки предприятие изготовило партию дульных тормозов-компенсаторов-пламегасителей. Их напечатали из отечественного титанового порошка методом селективного лазерного сплавления. Вес одного изделия не превышает 300 граммов.

Деталь крепится на ствол, гасит вспышку и снижает отдачу. У нее сложная геометрия: рельефные перегородки, каналы и отверстия под углом. Традиционными методами такое изделие делать долго и дорого, к тому же оно часто получается с отклонениями по геометрии и характеристикам.

Аддитивная технология позволила сократить сроки изготовления и снизить себестоимость деталей.

Ранее «Ростех» представил новый барражирующий боеприпас «Дань-Т».