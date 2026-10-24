360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Актеры Зоя Бербер и Максим Белбородов официально развелись

    Фото: РИА «Новости»

    Суд в Москве расторг брак звезды сериала «Реальные пацаны» Зои Бербер с актером Максимом Белбородовым, продлившийся менее трех лет. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

    Исковое заявление подала супруга. Мировой судья участка № 177 в Раменках 23 октября вынес окончательное решение и расторг брак актеров.

    В сентябре, когда стало известно о грядущем разводе, Белбородов все отрицал. Актер утверждал, что Бербер не заговаривала об официальном расставании и продолжала жить с ним.

    Актеры сыграли свадьбу 8 февраля 2024 года, через несколько месяцев у них родился сын. Пара также воспитывала дочь Бербер от сценариста Александра Синегузова.

    Ранее семейный психолог Радмила Стригунова озвучила возможную причину развода Бербер и Белбородова, основываясь на их публичных высказываниях.

    Читайте также

    Стас Михайлов на фоне слухов о разводе порассуждал о «правильных женщинах»

    Валерия рассказала, как Пригожин смог избавиться от храпа и лишнего веса

    Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в холодном отношении к жене

    Стас Михайлов на фоне слухов о разводе порассуждал о «правильных женщинах»

    Валерия рассказала, как Пригожин смог избавиться от храпа и лишнего веса

    Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в холодном отношении к жене