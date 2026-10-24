Актеры Зоя Бербер и Максим Белбородов официально развелись

Суд в Москве расторг брак звезды сериала «Реальные пацаны» Зои Бербер с актером Максимом Белбородовым, продлившийся менее трех лет. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Исковое заявление подала супруга. Мировой судья участка № 177 в Раменках 23 октября вынес окончательное решение и расторг брак актеров.

В сентябре, когда стало известно о грядущем разводе, Белбородов все отрицал. Актер утверждал, что Бербер не заговаривала об официальном расставании и продолжала жить с ним.

Актеры сыграли свадьбу 8 февраля 2024 года, через несколько месяцев у них родился сын. Пара также воспитывала дочь Бербер от сценариста Александра Синегузова.

Ранее семейный психолог Радмила Стригунова озвучила возможную причину развода Бербер и Белбородова, основываясь на их публичных высказываниях.