Михаил Ефремов собрался жениться на актрисе, которая дождалась его из заключения

Михаил Ефремов решил жениться на дождавшейся его из колонии Дарье Белоусовой

Актер Михаил Ефремов планирует взять в жены свою возлюбленную, актрису Дарью Белоусову, которая дождалась его из исправительной колонии. Об этом рассказала Анастасия Ефремова в программе «Звезды сошлись» на НТВ .

«Рядом с Мишей верная подруга, которая мне нравится, пожалуй, больше всех его предыдущих подруг. Даша очень хорошо воспитана, а самое важное — она очень любит Мишу», — уточнила сестра Ефремова.

Она добавила, что Дарья Белоусова — это правильный выбор.

Ефремов и Белоусова познакомились во время работы в театре «Современник». Об их отношениях узнали после смертельного ДТП с участием актера. Белоусова часто навещала 62-лентего актера в колонии. Она младше своего избранника на три года.

Ранее актриса Людмила Поргина предположила, что Михаил Ефремов рано или поздно возобновит карьеру в киноиндустрии.