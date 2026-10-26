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    Михаил Ефремов собрался жениться на актрисе, которая дождалась его из заключения

    Михаил Ефремов решил жениться на дождавшейся его из колонии Дарье Белоусовой

    Фото: РИА «Новости»

    Актер Михаил Ефремов планирует взять в жены свою возлюбленную, актрису Дарью Белоусову, которая дождалась его из исправительной колонии. Об этом рассказала Анастасия Ефремова в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

    «Рядом с Мишей верная подруга, которая мне нравится, пожалуй, больше всех его предыдущих подруг. Даша очень хорошо воспитана, а самое важное — она очень любит Мишу», — уточнила сестра Ефремова.

    Она добавила, что Дарья Белоусова — это правильный выбор.

    Ефремов и Белоусова познакомились во время работы в театре «Современник». Об их отношениях узнали после смертельного ДТП с участием актера. Белоусова часто навещала 62-лентего актера в колонии. Она младше своего избранника на три года.

    Ранее актриса Людмила Поргина предположила, что Михаил Ефремов рано или поздно возобновит карьеру в киноиндустрии.

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