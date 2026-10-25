Ольга Зуева нарушила молчание и рассказала о судах с Данилой Козловским за дочь

Собчак: Козловский сократил алименты на 80% и не платил несколько месяцев

Актер Данила Козловский восемь месяцев не виделся с дочерью. Он сократил ее содержание на 80%, а последнее время совсем не платил алименты, поэтому мать его ребенка актриса Ольга Зуева подала в суд. Об этом сообщила телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале .

Зуева рассказала ей, что подала на единоличную опеку над дочерью в США, где живет с 2006 года, ради соблюдения бюрократических формальностей, связанных с американским законодательством. Это позволит ей в неотложных случаях самостоятельно принимать важные решения, касающиеся образования и лечения ребенка.

«Помимо этого, представители Козловского в ходе переговоров по алиментам говорили, что рассматривается возможность определения места жительства ребенка с отцом», — рассказала актриса.

Козловский не участвовал в заседаниях ни лично, ни дистанционно, объясняя дороговизной юридических услуг в США. Суд в Москве связан с суммой алиментов, так как актер сократил выплаты на 80% и последние несколько месяцев не делал переводов. Он виделся с дочерью в феврале, после чего общался только по телефону.

Основное заседание по иску Зуевой пройдет в Савеловском суде 11 декабря. Ее адвокат Елена Смирнова заявила, что выплат Козловского не хватает на содержание ребенка.