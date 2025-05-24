Первый из Ефремовых. Кого любил и от чего страдал основатель «Современника»

Олег Ефремов стал родоначальником известной актерской династии. Дети и внуки унаследовали от него не только талант, но и любвеобильность. Жизнь артиста действительно била ключом. Об основателе «Современника» — в материале 360.ru.

Ефремов в ГУЛАГе Родился в октябре 1927 года в Москве. Его бедная, но интеллигентная семья жила в большой коммуналке на Арбате и захаживала в гости к Булгаковым в Нащокинский переулок. Затем отец устроился замначальника планово-финансового отдела лагерей ГУВЖД, поэтому школьные годы будущий актер провел под Воркутой и связался с плохой компанией.

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Ефремов едва не стал вором-домушником, на преступления его потянули воркутинские товарищи. У парня даже появилось бандитское прозвище — Лисья Мордочка. Узнав об увлечениях сына, Ефремов-старший решился на переезд. Возвращение в Москву стало спасением. Работа во МХАТе После войны 18-летний Ефремов поступил в Школу-студию МХАТ, увлекся системой Константина Станиславского и мечтал стать главным режиссером театра. После вуза его не взяли и, несмотря на внушительный рост — 180 сантиметров, — выпускник пошел в Центральный детский театр. Там он сыграл более 20 ролей и поставил музыкальную комедию «Димка-невидимка». Одновременно преподавал в родном вузе и создал театр «Современник».

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Мечта о МХАТе сбылась в 1955 году. Уходя, Ефремов позвал за собой актеров «Современника», но согласился только один человек: все знали, что «пациент скорее мертв», и режиссера назначили как кризисного управленца. Ему удалось поставить театр на ноги и возглавить отделившийся МХТ имени Чехова. Как появился театр «Современник» В 1956 году Ефремов создал при Московском художественном академическом театре СССР Студию молодых актеров. Вдохновленные оттепелью выпускники Школы-студии МХАТ, среди которых Галина Волчек, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Лилия Толмачева и Виктор Сергачев, мечтали возродить идеи Станиславского. «Мы хотим разрешать на сцене злободневные темы нашей современности, поднимать те вопросы, которые волнуют людей», — заявлял Ефремов.

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До февраля 1961 года труппа скиталась по разным площадкам, пока не получила помещение на площади Маяковского. Члены студии имели равные права, коллегиально принимали кадровые решения и отбирали постановки. В репертуар входили пьесы современных авторов. С уходом Ефремова в театре начался кризис, но Волчек смогла возродить его и перевезти на Чистопрудный бульвар. Проблемы Ефремова с алкоголем Пристрастие к спиртному — общая проблема династии Ефремовых. Основатель «Современника» пил каждый день, периодически проваливаясь в запои. Актеры рассказывали, что деловые вопросы он мог решать только в первой половине дня, так как после обеда уже находился под градусом. От гнева вышестоящих лиц его спасала министр культуры Екатерина Фурцева.

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Употреблять алкоголь Ефремов начал еще в юности с друзьями-уголовниками, продолжил в студенчестве, а потом в театре, как бывает в актерской среде. В молодости провел винно-водочную дуэль с Олегом Далем за сердце Нины Дорошиной. В мемуарах «Опережая некролог» Александр Ширвиндт вспоминал о выходках Ефремова подшофе и звонках из «Современника» с мольбами о помощи.

В состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Тогда машины были признаками неслыханного благополучия, а всяческое проявление роскоши его раздражало. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже. Александр Ширвиндт Актер

Ефремов безуспешно лечился у специалиста знаменитой «четверки Минздрава Чазова» — четвертого Главного управления при Минздраве СССР, известного как Кремлевская больница. Ни один метод не помог избавить его от хронического алкоголизма. Жены и дети Ефремова Помимо алкоголя, артист питал страсть к женщинам. В школьные годы он влюбился в Татьяну Ростовцеву, будущую жену Юрия Никулина, в студенчестве заглядывался на Ирину Скобцеву — избранницу Сергея Бондарчука. Затем женился на Лилии Толмачевой, но она сбежала через полгода.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Я слишком устала от его пьянства. <…> Ко всему прочему Олегу, как и алкоголь, нужны были женщины. Разные. Так он поддерживал себя в творческом накале», — рассказала она. Во время первого брака Ефремов успел закрутить роман с Маргаритой Куприяновой, Антониной Елисеевой и Волчек. Ходили слухи, что последняя даже забеременела. Она же познакомила бывшего воздыхателя с дочерью полярного летчика Ириной Мазурук — его будущей гражданской женой. Они родили дочь Анастасию, но отношения не оформили. Однажды, устав от измен артиста, женщина наложила на себя руки.

Фото: Михаил Ефремов и Олег Табаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Ефремов стал мужчиной всей жизни для Дорошиной. Ради него она бросила Владимира Земляникина и на три дня вышла замуж за Даля — супруг сбежал, попав в любовный треугольник. Второй официальной женой Ефремова стала Алла Покровская. Он нежно ухаживал за девушкой: водил на романтические прогулки по Арбату и сдувал пылинки. Пара съехалась, а когда она забеременела, оформила отношения. Жена и сын Михаил не мешали ему продолжать разбивать сердца: Ефремов крутил роман с актрисой Анастасией Вертинской и другими. Последние годы провел с ученицей Светланой Родиной, которая была младше него на 31 год, и все равно мечтал о новой любви. Олег Ефремов умер 24 мая 2000 года в Москве. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.