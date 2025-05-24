Первый из Ефремовых. Кого любил и от чего страдал основатель «Современника»
Олег Ефремов стал родоначальником известной актерской династии. Дети и внуки унаследовали от него не только талант, но и любвеобильность. Жизнь артиста действительно била ключом. Об основателе «Современника» — в материале 360.ru.
Ефремов в ГУЛАГе
Родился в октябре 1927 года в Москве. Его бедная, но интеллигентная семья жила в большой коммуналке на Арбате и захаживала в гости к Булгаковым в Нащокинский переулок. Затем отец устроился замначальника планово-финансового отдела лагерей ГУВЖД, поэтому школьные годы будущий актер провел под Воркутой и связался с плохой компанией.
Ефремов едва не стал вором-домушником, на преступления его потянули воркутинские товарищи. У парня даже появилось бандитское прозвище — Лисья Мордочка. Узнав об увлечениях сына, Ефремов-старший решился на переезд. Возвращение в Москву стало спасением.
Работа во МХАТе
После войны 18-летний Ефремов поступил в Школу-студию МХАТ, увлекся системой Константина Станиславского и мечтал стать главным режиссером театра. После вуза его не взяли и, несмотря на внушительный рост — 180 сантиметров, — выпускник пошел в Центральный детский театр. Там он сыграл более 20 ролей и поставил музыкальную комедию «Димка-невидимка». Одновременно преподавал в родном вузе и создал театр «Современник».
Мечта о МХАТе сбылась в 1955 году. Уходя, Ефремов позвал за собой актеров «Современника», но согласился только один человек: все знали, что «пациент скорее мертв», и режиссера назначили как кризисного управленца. Ему удалось поставить театр на ноги и возглавить отделившийся МХТ имени Чехова.
Как появился театр «Современник»
В 1956 году Ефремов создал при Московском художественном академическом театре СССР Студию молодых актеров. Вдохновленные оттепелью выпускники Школы-студии МХАТ, среди которых Галина Волчек, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Лилия Толмачева и Виктор Сергачев, мечтали возродить идеи Станиславского.
«Мы хотим разрешать на сцене злободневные темы нашей современности, поднимать те вопросы, которые волнуют людей», — заявлял Ефремов.
До февраля 1961 года труппа скиталась по разным площадкам, пока не получила помещение на площади Маяковского. Члены студии имели равные права, коллегиально принимали кадровые решения и отбирали постановки. В репертуар входили пьесы современных авторов. С уходом Ефремова в театре начался кризис, но Волчек смогла возродить его и перевезти на Чистопрудный бульвар.
Проблемы Ефремова с алкоголем
Пристрастие к спиртному — общая проблема династии Ефремовых. Основатель «Современника» пил каждый день, периодически проваливаясь в запои. Актеры рассказывали, что деловые вопросы он мог решать только в первой половине дня, так как после обеда уже находился под градусом. От гнева вышестоящих лиц его спасала министр культуры Екатерина Фурцева.
Употреблять алкоголь Ефремов начал еще в юности с друзьями-уголовниками, продолжил в студенчестве, а потом в театре, как бывает в актерской среде. В молодости провел винно-водочную дуэль с Олегом Далем за сердце Нины Дорошиной.
В мемуарах «Опережая некролог» Александр Ширвиндт вспоминал о выходках Ефремова подшофе и звонках из «Современника» с мольбами о помощи.
В состоянии крайнего опьянения Ефремов ногами бил машины, стоявшие у театра. Тогда машины были признаками неслыханного благополучия, а всяческое проявление роскоши его раздражало. Причем Олег так расходился, что бил и свою машину тоже.
Александр Ширвиндт
Актер
Ефремов безуспешно лечился у специалиста знаменитой «четверки Минздрава Чазова» — четвертого Главного управления при Минздраве СССР, известного как Кремлевская больница. Ни один метод не помог избавить его от хронического алкоголизма.
Жены и дети Ефремова
Помимо алкоголя, артист питал страсть к женщинам. В школьные годы он влюбился в Татьяну Ростовцеву, будущую жену Юрия Никулина, в студенчестве заглядывался на Ирину Скобцеву — избранницу Сергея Бондарчука. Затем женился на Лилии Толмачевой, но она сбежала через полгода.
«Я слишком устала от его пьянства. <…> Ко всему прочему Олегу, как и алкоголь, нужны были женщины. Разные. Так он поддерживал себя в творческом накале», — рассказала она.
Во время первого брака Ефремов успел закрутить роман с Маргаритой Куприяновой, Антониной Елисеевой и Волчек. Ходили слухи, что последняя даже забеременела. Она же познакомила бывшего воздыхателя с дочерью полярного летчика Ириной Мазурук — его будущей гражданской женой. Они родили дочь Анастасию, но отношения не оформили. Однажды, устав от измен артиста, женщина наложила на себя руки.
Ефремов стал мужчиной всей жизни для Дорошиной. Ради него она бросила Владимира Земляникина и на три дня вышла замуж за Даля — супруг сбежал, попав в любовный треугольник.
Второй официальной женой Ефремова стала Алла Покровская. Он нежно ухаживал за девушкой: водил на романтические прогулки по Арбату и сдувал пылинки. Пара съехалась, а когда она забеременела, оформила отношения.
Жена и сын Михаил не мешали ему продолжать разбивать сердца: Ефремов крутил роман с актрисой Анастасией Вертинской и другими. Последние годы провел с ученицей Светланой Родиной, которая была младше него на 31 год, и все равно мечтал о новой любви.
Олег Ефремов умер 24 мая 2000 года в Москве. Его похоронили на Новодевичьем кладбище.