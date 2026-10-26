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    Саша Савельева и Кирилл Сафонов объявили о разводе после 17 лет брака

    Фото: РИА «Новости»

    Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева сообщила, что разводится с актером Кириллом Сафоновым. Об этом она написала в соцсети Instagram*.

    Супруги признались, что расстаются на хорошей ноте. Они обратили внимание, что решение развестись было принято из любви друг к другу.

    «Бывает такая история: когда люди хотят сохранить то, что у них есть сейчас, они делают то, что делаем мы», — уточнила певица.

    Савельева и Сафонов поженились в 2010 году, у них есть общий сын сын Леон.

    Ранее Саша Савельева призналась, что начала делать инъекции у косметолога.

    * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

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