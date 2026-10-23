Ефим Старцев погиб на СВО. Что известно об актере из «Ментовских войн»

Российский актер Ефим Старцев, который снялся в сериале «Ментовские войны», пал смертью храбрых в зоне проведения специальной военной операции. Что известно о его гибели и каким артист был при жизни — в материале 360.ru.

Старцеву было 50 лет. Актера похоронили в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал ТАСС его близкий друг Дмитрий.

«Похороны состоялись 19 октября на городском Петергофском кладбище», — сказал он.

Дмитрий уточнил, что могила актера находится не на аллее героев, а в семейном захоронении, рядом с его родными. Ни их имена, ни степень родства он раскрывать не стал.

Биография актера

Старцев родился 21 мая 1976 года. Он окончил театральный факультет Балтийского института экологии, политики и права в Санкт-Петербурге (мастерская Г. Е. Крука).

Коренной петербуржец в совершенстве владел навыками рукопашного боя, умел обращаться с оружием. Это помогало ему в работе над образами охранников, оперативников и силовиков.

По словам коллег, Старцев был талантливым актером, но всегда играл героев второго плана.

В каких фильмах снимался Старцев

В фильмографии актера — около двух десятков кинопроектов. В их числе сериалы «Литейный», «Ленинград 46», «Морские дьяволы», «48 часов», «Невский. Тень архитектора», «Великолепная пятерка 5», «Шеф».

Старцев наиболее известен как охранник Панайотова из «Ментовских войн 9». Этот сериал стартовал на НТВ в октябре 2015 года. Несмотря на то что роль Старцева скорее эпизодическая, она запомнилась зрителям. Создатели киноленты называют Панайотова основным оппонентом главного героя — подполковника Романа Шилова. И мускулистый охранник был ему под стать.

Для Старцева эта роль стала первым серьезным проектом в таком легендарном составе. Он работал на съемочной площадке вместе с Александром Устюговым, Дмитрием Быковским, Всеволодом Цурило, Дмитрием Мухамадеевым и другими.

Кроме того, актер ярко сыграл бандита в «Нашем спецназе 3» и криминального авторитета по прозвищу Борзый в детективе «Шеф. Мужская работа».