Победивший время. Как великий Зельдин стал легендой и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса

В истории театра есть имена, которые становятся синонимом самой профессии, и одно из них — Владимир Зельдин. Он мечтал о балете, но его не приняли в хореографическое училище. Вместо этого он прожил на сцене более 70 лет и стал старейшим действующим актером планеты. Что стоит за рекордом, который он установил, и почему его называли актером, который победил время — в материале 360.ru.

Рекорд на сцене В 2015 году Владимир Зельдин отпраздновал свое 100-летие так, как мечтали бы многие актеры. Он вышел на сцену родного Театра Российской армии и отыграл бенефис, не покидая подмостки в течение пяти часов. Именно этот рекорд — действующий актер, перешагнувший вековой рубеж, — и принес ему место в Книге рекордов Гиннесса. Зельдин не остановился на юбилее, и выходил на сцену и после.

Фото: РИА «Новости»

Последний спектакль с его участием состоялся за месяц до смерти, в сентябре 2016-го. Он посвящал себя сцене до последнего, даже проблемы со зрением и перелом не заставили его отказаться от игры. Актер, который оказался «слабосердечным» для танцев Владимир Зельдин родился 10 февраля 1915 года в городе Козлове (ныне Мичуринск) Тамбовской губернии. Его отец был дирижером и военным капельмейстером, а мать преподавала музыку, поэтому все пятеро детей, младшим из которых был Владимир, росли в творческой атмосфере. В 1920 году семья переехала в Тверь, а спустя четыре года — в Москву. Мальчик с детства мечтал о балете, и переезд в столицу дал ему шанс попробовать силы в хореографическом училище при Большом театре на отделении характерного танца. Когда Владимиру было 12, он успешно прошел отборочные туры, но на последнем врачи сообщили ему о якобы слабом сердце. Этот диагноз подсказал врачам отец мальчика, который мечтал о музыкальной карьере сына и не хотел, чтобы тот посвятил жизнь недолговечной профессии танцовщика.

Фото: Владимир Зельдин (в центре) в роли Альфонсо в сцене из спектакля по пьесе Бальзака «Мечты Кинолы» / РИА «Новости»

Так или иначе, отцу не довелось наблюдать за развитием таланта сына, так как он умер уже спустя два года, а еще тремя годами позже парень лишился и матери, когда ему было 17 лет. Учась в военизированной школе на Таганке, Владимир увлекся спортом, и даже попытался стать военным моряком, но медкомиссия забраковала его из-за плохого зрения. А в начале 1930-х годов Зельдин увидел объявление о наборе в актерские мастерские при Театре Моссовета и решил просто попробовать, прочел на экзамене стихи Безыменского и рассказы Кончаловской и был зачислен на курс Евгения Лепковского. С подмостков на экран В 1935 году Зельдин окончил театральное училище, и следующие три года проработал в труппе Театра Моссовета. Именно там его и заметила ассистентка режиссера Ивана Пырьева, попав на спектакль «Генеральный консул», где молодой актер играл рядового Гоглидзе, и порекомендовала его мэтру. Всесоюзную славу ему принесла музыкальная комедия Пырьева «Свинарка и пастух», вышедшая на экраны в 1941-м. Зельдин сыграл пастуха Мусаиба Гатуева, и эта роль мгновенно сделала его кумиром миллионов зрителей. На эту роль пробовались многие актеры, но Пырьев выбрал Зельдина во многом благодаря его музыкальности. Герой должен был много петь, и природный слух актера компенсировал недостаток киноопыта.

Фото: РИА «Новости»

Съемки совпали с началом Великой Отечественной войны. Группу мобилизовали, но уже через три недели вернули на площадку, и картину заканчивали в эвакуации в Алма-Ате. Фильм вышел в 1941 году, а через год Пырьев получил за него Сталинскую премию. После этого Зельдин за свою карьеру исполнил более 70 ролей в кино и телесериалах. А сам считал лучшей своей киноработой роль профессора Серебрякова в «Дяде Ване» Андрея Кончаловского, которая дала актеру возможность продемонстрировать свой глубокий драматический талант. Не работа, а дом родной Если кино принесло Зельдину известность, то театр стал его настоящим домом. В 1945 году актер пришел в Центральный театр Красной армии и остался там на семь десятилетий. Главной ролью, определившей его театральную судьбу, стал Альдемаро в комедии Лопе де Вега «Учитель танцев». Премьера состоялась 16 января 1946 года и имела триумфальный успех, а Зельдин наконец смог соединить на сцене свою несбывшуюся мечту о танцах с драматическим талантом. Он играл Альдемаро более тысячи раз, пел, фехтовал и танцевал на подмостках, а последний раз вышел в этом образе в 1975 году, когда ему уже было 60. После этого он передал роль молодому составу.

Фото: Владимир Зельдин в комедии Лопе де Вега «Учитель танцев» / РИА «Новости»

Среди других заметных театральных работ актера — поручик Ржевский и Кутузов в «Давным-давно», барон Мюнхгаузен в «Комической фантазии» по Горину, Леонидо Папагатто в «Моя профессия — синьор из общества» и князь в «Дядюшкином сне». Но настоящим вторым рождением стала для него роль Дон Кихота в мюзикле «Человек из Ламанчи», которую режиссер Юлий Гусман предложил ему накануне 90-летия. Зельдин играл Сервантеса и Дон Кихота, много двигался и пел, не делая скидок на возраст. К 95 годам Гусман поставил для него автобиографический спектакль «Танцы с учителем», где Зельдин играл режиссера, вспоминающего свою жизнь и ту самую роль Альдемаро. Он выходил на сцену в этой постановке вплоть до сентября 2016 года, за месяц до смерти. Самая главная роль За сценой и съемочной площадкой у актера Зельдина шла жизнь, в которой было место и большой любви, и тяжелой утрате. Его первой женой стала актриса Людмила Мартынова, с которой он познакомился еще до войны. Их единственный сын прожил меньше года. В 1941 году, во время эвакуации в Киргизии, мальчик умер от инфекции, и эта потеря стала для актера незаживающей раной — детей у него больше не было. После смерти ребенка пара не смогла удержать брак и развелась. Второй союз — с коллегой по Театру Советской армии Генриеттой Островской — продлился 15 лет без официальной регистрации. Зельдин воспитывал ее сына Алексея, но после расставания общение с пасынком прекратил, заподозрив его в корыстном интересе.

Фото: Актер Владимир Зельдин с супругой / РИА «Новости»

Настоящее счастье актер нашел в 1964 году, когда женился на Иветте Капраловой, выпускнице журфака МГУ. Она стала его негласным режиссером и самым близким человеком, вместе они счастливо прожили 52 года. Иветта пережила мужа всего на три месяца и скончалась в январе 2017-го. После ее смерти разгорелся спор за скромную двухкомнатную квартиру в центре Москвы — вдова завещала имущество своему сводному брату, а внучатый племянник актера Игорь Зельдин пытался через суд доказать свои права, но в итоге квартиру все же получил родственник Капраловой. Более века человек Владимир Зельдин скончался 10 лет назад, 31 октября 2016 года, в Москве, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. До 102 лет он дожил несколько месяцев. За три недели до этого он проходил лечение в военном госпитале, откуда его перевели в реанимацию после резкого ухудшения состояния.

Фото: РИА «Новости»

Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, развившаяся на фоне пневмонии и преклонного возраста. Прощание прошло 3 ноября в Театре Российской армии. Церемония собрала тысячи людей, а гроб вынесли под аплодисменты — по старой актерской традиции. Похоронили артиста с воинскими почестями на Новодевичьем кладбище, в последний путь его провожала рота почетного караула в сопровождении военного оркестра. Он ушел, доказав, что для тех, кто любит свое дело, возраст — это лишь условность.