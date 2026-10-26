Адвокаты Оксаны Самойловой раскрыли детали суда с Джиганом

Савеловский районный суд города Москвы начал рассматривать иск Оксаны Самойловой к рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Модель требует ограничить родительские права своего экс-супруга, рассказали 360.ru ее адвокаты Марина Дубровская и Ирина Кузнецова.

Они не исключили, что в будущем у рэпера появится возможность восстановить права.

«Мы до сих поддерживаем наши требования в полном объеме. То есть мы просим ограничить и определить место жительства детей до решения суда с матерью», — отметила Марина Дубровская.

К настоящему моменту у Джигана имеется задолженность по алиментам порядка 1 700 000 рублей, подтвердила Ирина Кузнецова.

«В этом процессе не рассматривается вопрос алиментов», — добавила она.

Сторона Джигана от комментариев отказалась.

Самойлова подала в суд на бывшего мужа после того, как тот устроил дебош на глазах у детей. Исполнитель на протяжении 10 часов держал в заложниках обслуживающий персонал и охрану.