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    Адвокаты Оксаны Самойловой раскрыли детали суда с Джиганом

    Бывшая жена Джигана попросила суд ограничить его родительские права

    Савеловский районный суд города Москвы начал рассматривать иск Оксаны Самойловой к рэперу Джигану (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Модель требует ограничить родительские права своего экс-супруга, рассказали 360.ru ее адвокаты Марина Дубровская и Ирина Кузнецова.

    Они не исключили, что в будущем у рэпера появится возможность восстановить права.

    «Мы до сих поддерживаем наши требования в полном объеме. То есть мы просим ограничить и определить место жительства детей до решения суда с матерью», — отметила Марина Дубровская.

    К настоящему моменту у Джигана имеется задолженность по алиментам порядка 1 700 000 рублей, подтвердила Ирина Кузнецова.

    «В этом процессе не рассматривается вопрос алиментов», — добавила она.

    Сторона Джигана от комментариев отказалась.

    Самойлова подала в суд на бывшего мужа после того, как тот устроил дебош на глазах у детей. Исполнитель на протяжении 10 часов держал в заложниках обслуживающий персонал и охрану.

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