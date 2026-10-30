Блиновская решила добиться отсрочки наказания через Верховный суд

Защита блогера Елены Блиновской подала в Верховный суд жалобу на отказ в отсрочке отбывания наказания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Апелляция поступила 26 октября, дату ее рассмотрения пока не назначили.

В 2026 году блогера приговорили к пяти годам лишения свободы, затем срок снизили до 4,5 лет. Блиновскую поместили в исправительную колонию во Владимирской области.

Адвокаты женщины обратились в суд с просьбой отложить отбытие оставшегося срока наказания до момента, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Ходатайство оставили без удовлетворения. Кассационный суд отклонил жалобу на решение нижестоящих инстанций.