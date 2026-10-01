Сегодня 00:55 «Русская женственность — самое ценное во мне». Нине Усатовой — 75 Фото: Anton Merkurov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Народная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка РСФСР — это все о Нине Усатовой, уроженке алтайского поселка. Актриса давно попрощалась с деревенской жизнью и живет в культурной столице, однако ей по-прежнему нравится играть простых русских женщин. В первый день октября Усатова отмечает 75-летие. О том, как сложился ее творческий путь, — в материале 360.ru.

Счастливое сельское детство

Нина Усатова родилась в алтайском поселке Малиновое Озеро в 1951 году. Семья была многодетной и дружной, Нина стала вторым из четверых детей участника Великой Отечественной войны Николая Усатова и его жены Пелагеи. Когда Нине было семь лет, семья переехала в Курганскую область. Потом Усатова отмечала в интервью, что несмотря на трудное, голодное время, ее детство было счастливым. «В доме всегда пахло пирогами. Я просыпалась, а солнце уже светило. Зажмурившись от счастья, вылезала в окно и, раздвинув вьюны, бежала самая довольная», — вспоминала она.

Фото: РИА «Новости»

Мать семейства была домохозяйкой. Однако, когда Нине было 16 лет, отец умер — аукнулась война, с которой он вернулся контуженный. Его вдова от переживаний мгновенно поседела. Женщине пришлось зарабатывать сбором смолы в лесу. Нина помогала матери. «Помню, летом, работая с мамой в лесу, я все спрашивала ее: „Мам, я артисткой буду?“ Она: „Да, будешь, будешь, дочь, будешь!“ И в меня такая вера вселялась, что действительно буду!» — отмечала Усатова. В нелегкой деревенской жизни практически не было места творчеству. Однако Нина была мечтательницей и начала задумываться об актерской карьере уже в старшей школе. От одноклассников скрывала, чтобы не засмеяли.

«Артистка»! Этого слова в той жизни и не существовало. Театра в глаза не видели. Да что там театра, музея вблизи не было. Нина Усатова

После школы Усатова четыре раза безуспешно пыталась поступить в Высшее театральное училище имени Щукина. Параллельно она работала на калужской ткацкой фабрике. Мать поддерживала начинания Нины и подбадривала после каждого провала, уверяя, что на следующий год все наконец получится. И с пятой попытки Усатовой удалось пройти на режиссерский факультет. Она стала студенткой уже в 24 года — потом отмечала, что у нее в жизни «как-то все с опозданием».

Успешная карьера

В годы учебы будущая знаменитость активно проходила практику в Котласском драматическом театре Архангельской области. В 1980-м, через год после окончания вуза, Нина переехала в Ленинград и вошла в труппу местного молодежного театра (сейчас — Молодежный театр на Фонтанке). Основатель и руководитель театра Владимир Малыщицкий, по ее воспоминаниям, был фанатично предан работе, способен трудиться хоть весь день и всю ночь. Юная актриса участвовала в спектаклях «Сотников», «Утиная охота», «Игрок» и других. Именно на те времена, по мнению Усатовой, пришлось настоящее начало ее карьеры. Тогда же состоялся ее кинодебют — Нина сыграла портниху в трагикомедии «Куда исчез Фоменко» (1981). За этим фильмом последовали другие: «Небывальщина», «Мой друг Иван Лапшин», «Садовник».

Фото: РИА «Новости»

Одной из своих самых любимых Усатова называет роль немой кухарки в драме 1987 года «Холодное лето пятьдесят третьего…», снимавшейся в Карелии. Картина получила премию «Ника» как лучший фильм года. Еще одна знаковая для Нины роль — жительница коммуналки Вера, попавшая через окно в Париж. Фильм 1993 года так и называется — «Окно в Париж» — и снималось во французской столице. Усатова вспоминала, как мечтала купить атласный платочек с изображением парижских достопримечательностей и чуть не осталась без денег, забыв кошелек в магазине. За эту роль уже саму Усатову номинировали на «Нику». Зато роль матери главного героя в фильме «Мусульманин», сыгранная два года спустя, принесла актрисе и «Нику», и награду фестиваля «Кинотавр». Актриса признавалась, что бессознательно сыграла собственную мать, повторила даже ее жесты.

Фото: Irena Niko/Russian Look / www.globallookpress.com

Всего на счету Усатовой более 100 киноролей. Самые заметные из них — Маня в комедии «Роковые яйца», кухарка в сериале «Бедная Настя», Мария в «Кавказской рулетке», вдова в фильме Павла Лунгина «Остров». С 2021 года она играет в сериале «Склифосовский». Одни из последних на данных момент ролей исполнила в фильме «До звезды» (2023) и сказке «Горыныч» (2025). Актрису высоко ценят как зрители, так и кинокритики. Список ее наград и почетных званий занимает полстраницы.

Она обладательница Ордена Дружбы, Государственной премии Российской Федерации, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Фото: РИА «Новости»

Амплуа Усатовой — простая русская женщина. И ее это совсем не обижает — годы жизни в Санкт-Петербурге не смогли стереть из ее памяти светлое деревенское прошлое.

В душе я все та же сибирская женщина, которая хорошо помнит, как доить коров и гладить одежду чугунным утюгом. Все мои режиссеры чувствовали во мне эту русскую женственность. Это самое ценное, что я имею.

Не прекращалась и театральная карьера Усатовой. В 1989 году ее позвали в спектакль «За чем пойдешь, то и найдешь» Большого драматического театра имени Товстоногова — она сыграла купчиху Белотелову. После этой роли юную актрису взяли в труппу, где она трудится до сих пор — и не раз отмечала, что не представляет жизни без театра.

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look / www.globallookpress.com

На сцене ей тоже часто приходилось играть деревенских женщин. Актриса не возражала, но с воодушевлением встречала и неожиданные предложения. Например, очень обрадовалась приглашению на роль Ольги в «Трех сестрах» в Театре на Литейном. «Спектакль вызвал резкие мнения. А мне было так интересно, что я ничего не боялась. Пусть пишут разгромные статьи — буду играть», — рассказывала она «Московскому комсомольцу». Сейчас Усатова задействована в спектаклях «Материнское сердце» (за главную роль в котором удостоилась премии «Золотой софит» — высшей театральной премии Санкт-Петербурга), «Слава», «Эрендира» и других.

Личная жизнь

Усатова давно в браке с лингвистом и актером Юрием Гурьевым («Апостол», «Пелагия и белый бульдог»), от которого в 1980-х родила сына Николая. Поженились они уже после рождения сына. Сейчас супруги живут в разных городах (Гурьев — в Туле), но, похоже, это не мешает им сохранять связь. Пара не из публичных — Усатова считает, что счастье любит тишину. И в целом очень здраво относится к отношениям. «С любимым я совсем не готова бороться за лидерство. <…> Какая разница, кто в семье главнее, если оба любят друг друга?» — рассуждала она в беседе с журналистами 16 лет назад.

Фото: РИА «Новости»

Впрочем, в начале нулевых Усатова делилась тем, что вспоминает одного человека из прошлого, который «трепетно относился» к ней. Она заявила ему, что ей «личного ничего не надо», только театр, — а потом жалела, потому что на самом деле всегда хотела семью, причем большую. Единственный ребенок актрисы, Николай, не пошел по стопам родителей, хотя ездил с матерью на гастроли и даже подрабатывал монтировщиком сцены. Он окончил юрфак и успешно работает по профессии.