Анджелина Джоли продала калифорнийский особняк за 24,75 миллиона долларов

Актриса Анджелина Джоли продала особняк в Лос-Анджелесе за 24,75 миллиона долларов — почти столько же, сколько заплатила за него при покупке. Об этом сообщил журнал InTouch .

Джоли приобрела дом в 2017 году за 24,5 миллиона долларов. Недвижимость выставили на продажу пять месяцев назад: актриса рассчитывала получить 30 миллионов долларов. В особняке она жила после расставания с актером Брэдом Питтом.

Площадь дома, построенного в 1913 году, составляет около тысячи квадратных метров. В нем шесть спален и 10 ванных комнат. Ранее особняк принадлежал кинорежиссеру Сесилу Б. Де Миллю. Участок с видом на Голливудские холмы и обсерваторию Гриффита также включает чайный домик, винный погреб, фитнес-студию и бассейн.

Ранее Джоли рассказала, что ни с кем не состояла в отношениях после развода с Питтом около 10 лет назад. Актриса призналась, что разрыв стал для нее сильным потрясением.