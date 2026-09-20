Солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев сорвался с троса во время концерта в Москве

Солист группы «БиС» Дмитрий Бикбаев во время выступления в Москве сорвался с троса и упал прямо на зрителей. Видео момента падения опубликовал журнал Super .

ЧП произошло на большом концерте в столице, первом после воссоединения группы. Бикбаев выполнял элемент шоу на высоте, но внезапно упал в толпу. Артист поднялся на ноги и продолжил выступление, как будто падение — часть шоу.

Группа «БиС» — солисты Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев — распалась 17 лет назад из-за творческих разногласий.

Бикбаев в мае признался, что рад вернуться в группу. При этом он отметил сложности совмещения музыкальной карьеры с работой в театре — он руководит театром и креативным пространством «Новый Манеж».