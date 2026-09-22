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    Блогера Clavicular обвинили в изнасиловании и применении наркотиков

    The Bulwark: блогера Clavicular обвинили в изнасиловании

    Fort Lauderdale Sheriff's Office or Broward County Sheriff's Office
    Фото: Fort Lauderdale Sheriff's Office or Broward County Sheriff's Office

    Прокуратура штата Массачусетс предъявила обвинения американскому блогеру Брейдену Питерсу, известному как Clavicular. Его считают идеологом тренда Looksmaxxing, сообщило издание The Bulwark.

    По информации авторов, 20-летнего инфлюенсера обвиняют в изнасиловании. Также ему вменяют применение наркотиков для сексуальной эксплуатации и покупку алкоголя несовершеннолетнему. Речь идет о происшествии, которое случилось 23 мая 2025 года.

    Слушание по делу назначили на 14 октября. В реестре судебных дел Массачусетса пока нет данных о том, кто представляет интересы Питерса.

    Представитель блогера Митчелл Джексон заявил, что журналисты сгущают краски. По его словам, ордер на арест Питерсу не выдавали.

    Ранее в США осудили фотографа, который накачивал наркотиками молодых моделей и насиловал их. Мужчину приговорили к 40 годам тюрьмы.