Блогера Clavicular обвинили в изнасиловании и применении наркотиков

По информации авторов, 20-летнего инфлюенсера обвиняют в изнасиловании. Также ему вменяют применение наркотиков для сексуальной эксплуатации и покупку алкоголя несовершеннолетнему. Речь идет о происшествии, которое случилось 23 мая 2025 года.

Слушание по делу назначили на 14 октября. В реестре судебных дел Массачусетса пока нет данных о том, кто представляет интересы Питерса.

Представитель блогера Митчелл Джексон заявил, что журналисты сгущают краски. По его словам, ордер на арест Питерсу не выдавали.

Ранее в США осудили фотографа, который накачивал наркотиками молодых моделей и насиловал их. Мужчину приговорили к 40 годам тюрьмы.