Блогера Clavicular обвинили в изнасиловании и применении наркотиков
The Bulwark: блогера Clavicular обвинили в изнасиловании
Прокуратура штата Массачусетс предъявила обвинения американскому блогеру Брейдену Питерсу, известному как Clavicular. Его считают идеологом тренда Looksmaxxing, сообщило издание The Bulwark.
По информации авторов, 20-летнего инфлюенсера обвиняют в изнасиловании. Также ему вменяют применение наркотиков для сексуальной эксплуатации и покупку алкоголя несовершеннолетнему. Речь идет о происшествии, которое случилось 23 мая 2025 года.
Слушание по делу назначили на 14 октября. В реестре судебных дел Массачусетса пока нет данных о том, кто представляет интересы Питерса.
Представитель блогера Митчелл Джексон заявил, что журналисты сгущают краски. По его словам, ордер на арест Питерсу не выдавали.
Ранее в США осудили фотографа, который накачивал наркотиками молодых моделей и насиловал их. Мужчину приговорили к 40 годам тюрьмы.