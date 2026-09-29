«Какого результата ты хочешь добиться?» Водонаева жестко высказалась после интервью Самойловой

Алена Водонаева жестко прокомментировала интервью Ксении Собчак с Оксаной Самойловой. Свое мнение блогер высказала в личном телеграм-канале .

Водонаева отметила, что после интервью «телеграмм-каналы обсуждают грязные трусы всей семьи уже третий день». Сама она решила сосредоточиться на другом аспекте беседы.

По мнению блогера, к такой ситуации могло привести чрезмерное пристрастие к превращению личной жизни в публичный аттракцион.

«Когда ты годами вываливаешь на продажу и на потеху публики все самое святое и дорогое, когда ты делаешь из своих родных детей, матери, из себя и мужа шутов гороховых, когда ты продаешь личные и сокровенные моменты мясом и кишками наружу, какого результата ты хочешь добиться?» — пояснила свою мысль Алена Водонаева.

Телеведущая также предположила, что когда дети подрастут, они сами дадут оценку поступкам своей «алчной и не очень умной» матери.

Алена Водонаева добавила, что супруги находятся на одном интеллектуальном уровне. Сочувствовать взрослым участникам скандала она отказалась, подчеркнув, что в этой истории жалеть можно исключительно детей.

В сентябре 2026 года телеграм-каналы утверждали, что рэпер Джиган открыл стрельбу по сотрудникам, которые работали в его доме. Он держал работников в заложниках, артист не выпускал и собственных детей.

После этого Самойлова, бывшая жена музыканта, дала Ксении Собчак резонансное интервью — 360.ru собрал главные выдержки из этого разговора.