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    «Какого результата ты хочешь добиться?» Водонаева жестко высказалась после интервью Самойловой

    Алена Водонаева жестко прокомментировала интервью Самойловой Ксении Собчак

    Фото: РИА «Новости»

    Алена Водонаева жестко прокомментировала интервью Ксении Собчак с Оксаной Самойловой. Свое мнение блогер высказала в личном телеграм-канале.

    Водонаева отметила, что после интервью «телеграмм-каналы обсуждают грязные трусы всей семьи уже третий день». Сама она решила сосредоточиться на другом аспекте беседы.

    По мнению блогера, к такой ситуации могло привести чрезмерное пристрастие к превращению личной жизни в публичный аттракцион.

    «Когда ты годами вываливаешь на продажу и на потеху публики все самое святое и дорогое, когда ты делаешь из своих родных детей, матери, из себя и мужа шутов гороховых, когда ты продаешь личные и сокровенные моменты мясом и кишками наружу, какого результата ты хочешь добиться?» — пояснила свою мысль Алена Водонаева.

    Телеведущая также предположила, что когда дети подрастут, они сами дадут оценку поступкам своей «алчной и не очень умной» матери.

    Алена Водонаева добавила, что супруги находятся на одном интеллектуальном уровне. Сочувствовать взрослым участникам скандала она отказалась, подчеркнув, что в этой истории жалеть можно исключительно детей.

    В сентябре 2026 года телеграм-каналы утверждали, что рэпер Джиган открыл стрельбу по сотрудникам, которые работали в его доме. Он держал работников в заложниках, артист не выпускал и собственных детей.

    После этого Самойлова, бывшая жена музыканта, дала Ксении Собчак резонансное интервью — 360.ru собрал главные выдержки из этого разговора.

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