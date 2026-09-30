Приговор блогеру Портнягину и его жене за отмывание денег и взятку сняли на видео

Мещанский суд Москвы приговорил блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина к пяти годам колонии, а его супругу — к восьми с отсрочкой. Видео оглашения приговора оказалось в распоряжении 360.ru.

Также деловой партнер Портнягиных Алексей Николаев получил два года условно с трехлетним испытательным сроком. Все фигуранты уплатят штрафы от 400 тысяч до 3 миллионов рублей.

Суд установил, что Дмитрий Портнягин уходил от налогов. Часть деятельности вел от имени жены и друга, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, и платил налог по ставке 6%, по факту превысив установленный лимит.

Также обвиняемые ради легализации более 15,3 миллионов рублей совершили ряд финансовых операций. С этой же целью супруги купили в Москве апартаменты стоимостью свыше 7,3 миллиона рублей.

В феврале 2022 года Екатерина Портнягина дала взятку 300 тысяч рублей, чтобы предотвратить снос самовольной постройки на улице Образцова в Москве.