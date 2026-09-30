Родные умершего от рака Юрия Мороза показали его редкие фото

Актрисы Виктория Исакова и Дарья Мороз почтили память режиссера Юрия Мороза. В день его 70-летия близкие выложили в соцсетях архивные семейные фотографии.

Дарья Мороз опубликовала серию черно-белых кадров с отцом. На одной из фотографий постановщик задувает свечи на праздничном торте, который держит Виктория Исакова. На другом кадре режиссер запечатлен вместе с дочерью прямо на рабочей площадке третьего сезона «Содержанок».

Вдова кинематографиста Виктория Исакова разместила в личном блоге фото супруга. Артистка напомнила, что 29 сентября ее мужу исполнилось бы 70 лет.

В комментариях режиссера вспомнили коллеги Исаковой по сцене.

Юрий Мороз — советский и российский режиссер, сценарист и продюсер. Среди его главных проектов в основном сериалы, наиболее известны «Каменская», «Апостол» и «Содержанки-3».

В 2023 году постановщику диагностировали рак. Он умер в июле 2025 года, 360.ru рассказывал, чем прославился Юрий Мороз и как он провел последние дни жизни.