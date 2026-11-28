Сегодня 06:00 На чужбине с разбитым сердцем. Почему прославленный танцор Александр Годунов умер один в 45 лет Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Артист балета Александр Годунов 28 ноября мог отметить 77-летие. Однако его нет в живых с 1995 года, и ранняя одинокая смерть знаменитого танцора окружена слухами. О том, как жил и умер заслуженный артист РСФСР, сбежавший в США, — в материале 360.ru.

Мечтал стать военным

Александр появился на свет в 1949 году в семье в Южно-Сахалинске — туда направили отца, инженера-строителя, после войны. К тому времени в семье уже был один сын, Олег. Саше было всего три года, когда родители развелись. Мать оставила сыновей в Риге у своего брата, а сама приехала туда год спустя, отработав контракт на Сахалине (по профессии она была инженером-железнодорожником). В Риге она устроилась на Прибалтийскую железную дорогу и получила три комнаты в коммуналке в центре города. Александр к хореографии не тяготел — грезил о карьере военного. Однако мать решила отдать его, девятилетнего, в Рижское хореографическое училище.

Фото: РИА «Новости»

Там мальчик подружился с Михаилом Барышниковым, которому тоже суждено было стать знаменитым. Они были самыми низкорослыми в училище и переживали из-за этого. Но если Барышников так и остался невысоким, то Годунов, упорно висевший на турнике, в итоге вымахал до 190 сантиметров.

Порядочный, успешный, влюбленный

К 18 годам рост Александра был еще небольшим, и после учебы его мог ждать разве что кордебалет. Но Годунов хотел большего и уехал в столицу. Его позвали в созданный Игорем Моисеевым «Молодой балет». Всего за год работы там Годунов не только отточил технику, но подрос и возмужал. Атлетическое телосложение и длинные светлые волосы добавляли шарма молодому красавцу. Он успешно выступал в московской труппе четыре года и много ездил по миру. А в 1971-м Александр получил долгожданное приглашение в Большой театр и быстро стал его солистом. Дебютную роль — Зигфрида в «Лебедином озере» — он играл в паре с балериной Майей Плисецкой. Потом она характеризовала его как «человека верного, порядочного и вопреки мужественной внешности совершенно беззащитного». В дальнейшем артист солировал в «Анне Карениной», «Спартаке», «Кармен» и других представлениях. Большой театр подарил ему не только головокружительную карьеру, но и любовь. В 22 года Годунов познакомился там с балериной Людмилой Власовой, которая была замужем и старше него на семь лет.

Фото: Скриншот фильма «31 июня» / Публичное достояние

Покоренный Александр не сводил с Людмилы глаз, но первый шаг она сделала сама — подошла и сказала, что у него на куртке плохо пришита пуговица. Вскоре балерина ушла от мужа, артиста того же театра Станислава Власова, и вышла за Александра. Красивейшая пара блистала не только на сцене, но и на съемочной площадке — супруги вместе снялись в фильме «31 июня», где Годунов произнес оказавшуюся пророческой фразу: «Я ухожу в никуда. Я вам больше не нужен».

Невозвращенец поневоле?

«Дома» на Годунова сыпались награды: I премия на Всесоюзном конкурсе артистов балета и балетмейстеров в Москве, I премия и золотая медаль во Втором Московском международном конкурсе артистов балета. В 1976 году он удостоился звания заслуженного артиста РСФСР. Но из-за внутренних интриг в Большом ему давали партии не так часто, как могли бы. Хотелось больше творческой свободы. А тут еще из-за границы решил не возвращаться Барышников, с которым они по-прежнему дружили. Годунова, чей талант был уже известен за рубежом, не выпускали туда пять лет. Министр культуры Екатерина Фурцева получала одну за другой анонимки о том, что Александр будто бы тоже планирует стать невозвращенцем. Наконец в 1979 году американские организаторы гастролей поставили жесткое условие: мероприятие отменят, если Годунова не будет. И он с триумфом выступил с труппой Большого театра в «Метрополитене».

Фото: РИА «Новости»

В США мечтали, чтобы звезда осталась. Годунову сулили яркие перспективы, как и его жене. Однако для знаменитой пары все закончилось вечной разлукой после восьми лет счастья. Есть разные версии: то ли Александр сам резко решил не возвращаться с гастролей и почему-то не сказал об этом жене, то ли его вынудили остаться. Якобы один из друзей опоил его, сделал не слишком лестные для него кадры и отправил в американские СМИ. Теперь артиста точно больше не выпустили бы за рубеж, а он очень дорожил заграничными гастролями. Как бы то ни было, в августовский день 1979 года Власова ушла на репетицию, а вернувшись, не застала мужа. Его просто «увели». А через несколько дней от него поступило прошение о политическом убежище в США. Советская сторона попыталась переправить Власову в Москву. Американская сторона задержала самолет с сотней пассажиров и потребовала доказательств того, что артистка возвращается добровольно.

Фото: С места инцидента с самолетом / РИА «Новости»

В скандал вовлекли даже лидеров СССР и США Леонида Брежнева и Джимми Картера. Потом по мотивам тех событий в СССР снимут фильм «Рейс 222». По итогам переговоров — целых три дня спустя — Людмиле разрешили улететь. Александр зря ждал встречи в микроавтобусе возле аэропорта. Балерина не планировала расставаться с мужем, но не хотела и бросать мать на родине. Он безуспешно пытался вссоединиться с ней до 1982 года. Потом через посольство их официально развели.

«Я была корнями привязана к своей стране, родительскому очагу. Это была страшная трагедия нашего расставания с Сашей». Людмила Власова

Людмила вновь вышла замуж — за солиста Большого театра Юрия Статника. А ее бывший супруг остался вдали от дома с разбитым сердцем. Александр устроился в Американский театр балета Михаила Барышникова, затем собрал свою труппу «Годунов и друзья» и объездил с ней полмира. А в 1985 году ушел из балета и решил стать актером, стал брать уроки. Внешность и здесь сыграла ему на пользу: красивого и харизматичного артиста взяли в фильмы «Свидетель», «Долговая яма», «Крепкий орешек», «Музей восковых фигур 2: Затерянные во времени». Правда, с главными ролями было сложно.

Фото: РИА «Новости»

С личной жизнью тоже — Годунов так и не смог забыть прошлое. Актриса Жаклин Биссет, с которой он познакомился в Италии и прожил семь лет, не заменила ему Людмилу. Однажды на вопрос, жена ли ему Бассет, он ответил: «Моя жена в России». «Он не мог без нее дышать и поэтому умер», — был уверен друг Александра, хореограф Михаил Лавровский.

Последний секрет

Тело Годунова обнаружили в кресле в его квартире в Уэст-Голливуде 18 мая 1995 года. К тому времени он был мертв уже несколько дней. Нашла его медсестра, которой позвонили встревоженные исчезновением Александра друзья. Врачи заявили, что смерть наступила от осложнений гепатита, вызванного алкоголизмом. Однако многие резонно усомнились в том, что все было так просто. Буквально за месяц до этого Александр впервые за 16 лет приехал в Ригу и встретился с семьей. Родные утверждали, что он не выглядел больным и изможденным, не выпивал. Расследования после его смерти проводить не стали. Годунова кремировали без вскрытия — на этом почему-то настояла его агент. Родственников на прощание не пустили — не дали визу. Какой бы ни была его последняя тайна, Годунов унес ее с собой. Прах артиста развеяли над Тихим океаном. А мать пережила его на 12 лет и застала выход документальной ленты «Александр Годунов. Побег в никуда».