В 1990-е ее улыбку знали миллионы зрителей. Она падала за борт яхты, бежала от преследователей вместе с Мелом Гибсоном и пыталась обмануть смерть в компании Мерил Стрип. Голди Хоун умела быть смешной, нелепой, взбалмошной и неизменно очаровательной. За образом беззаботной блондинки скрывалась женщина, которая победила собственные страхи, бросила вызов правилам Голливуда и отказалась жить по чужим представлениям о счастье. Актрисе 21 ноября исполнился 81 год. О том, как Голди Хоун сохранила свою способность радоваться жизни, — в материале 360.ru

Как Голди Хоун пробилась в Голливуд танцами и заразительным смехом

К балетному станку Голди Хоун встала, когда ей было три года. На занятия ее привела мама — актриса и преподавательница танцев. Девочка настолько увлеклась балетом и чечеткой, что в 18 лет бросила университет и открыла собственную танцевальную школу. Преподаванием Голди не ограничилась. Она выступала на Всемирной выставке в Нью-Йорке, танцевала в музыкальных постановках и даже работала девушкой гоу-гоу в ночных клубах. В поисках новых возможностей она перебралась в Калифорнию, где появилась в телевизионном шоу Энди Гриффита. Там яркую блондинку заметили продюсеры и предложили роль в комедийном сериале «Доброе утро, мир».

Предложение сыграть перед камерой Голди серьезно напугало. Она считала себя профессиональной танцовщицей, а не актрисой. Но все же решила попробовать и вскоре стала участницей юмористического шоу Rowan & Martin’s Laugh-In, которое сделало ее знаменитой на всю Америку.

Фото: Соцсети Голди Хоун

Блондинка с огромными глазами, заразительным смехом и удивительной способностью изображать наивную дурочку моментально полюбилась публике. Она могла забыть реплику, рассмеяться посреди сценки или произнести откровенную нелепость с таким невинным видом, что зрители приходили в восторг. В Голливуде быстро заметили молодую актрису. В комедии «Цветок кактуса» Хоун сыграла вместе с Ингрид Бергман и Уолтером Маттау. За роль легкомысленной девушки Тони 24-летнюю актрису выдвинули на «Оскар» как лучшую актрису второго плана.

В ночь церемонии Хоун находилась в Лондоне, где готовилась к съемкам. Уверенная, что награда ей не достанется, она решила не смотреть трансляцию, чтобы не расстраиваться, и легла спать.

Фото: Соцсети Голди Хоун

Около четырех утра ее разбудил журналист, попросивший поделиться впечатлениями от победы. Ошеломленная Голди сначала не поверила услышанному, а затем позвонила родителям и расплакалась. Самое удивительное выяснилось лишь спустя 53 года. В 2023 году телеведущий Джимми Киммел рассказал Хоун, что ее имя на церемонии объявил Фред Астер — легендарный танцовщик, которым она восхищалась с детства. Когда Голди посмотрела запись, то не смогла сдержать эмоций. Она призналась, что жалеет о своем отсутствии на церемонии.

Блондинка, которая заставила Голливуд считаться с собой

Получив «Оскар», Голди Хоун могла годами эксплуатировать образ очаровательной дурочки. Но актриса хотела сама выбирать роли и решать, какие истории рассказывать зрителям. Первым из таких проектов стала комедия «Рядовой Бенджамин», в которой Хоун не только сыграла главную роль, но и стала исполнительным продюсером. Актриса сама искала деньги на съемки, но убедить голливудских воротил вложиться в фильм о женщине оказалось непросто. В картине Голди сыграла избалованную молодую вдову, которая неожиданно для себя оказывается в армии и впервые учится самостоятельно принимать решения. Вопреки сомнениям студий, «Рядовой Бенджамин» стал кассовым хитом, а Хоун получила вторую номинацию на «Оскар» — теперь уже за лучшую женскую роль.

Фото: Стоп-кадр трейлера фильма «За бортом»

Настоящую любовь зрителей актрисе принесли комедии. В картине «За бортом» она сыграла капризную миллионершу, которая после падения с яхты теряет память и оказывается в доме бедного плотника в исполнении Курта Рассела.

В «Птичке на проводе» Голди вместе с Мелом Гибсоном спасалась от убийц, а в «Смерть ей к лицу» соперничала с героиней Мерил Стрип за молодость, красоту и мужчину, которого сыграл Брюс Уиллис.

Фото: Стоп-кадр трейлера фильма «Смерть ей к лицуу»

В 1996 году Хоун вместе с Бетт Мидлер и Дайан Китон снялась в «Клубе первых жен» — комедии о трех подругах, решивших отомстить мужьям, которые бросили их ради молодых любовниц. В одной из сцен героиня Голди, стареющая кинозвезда Элиз Элиот, замечает, что в Голливуде для женщин существует всего три возраста: юная красавица, окружной прокурор и мисс Дейзи (пожилая героиня фильма «Шофер мисс Дейзи»). Шутка оказалась близка к реальности. Студия сомневалась, что фильм о женщинах среднего возраста заинтересует зрителей, поэтому актрисам пришлось согласиться на сокращение гонораров. При бюджете около 30 миллионов долларов «Клуб первых жен» собрал более 181 миллиона. Но даже после такого успеха продюсеры предложили актрисам прежние гонорары за съемки в сиквеле. Хоун возмутилась, что, если бы речь шла о трех мужчинах, после таких сборов им предложили бы значительно больше денег. Фильм продолжения не получил.

Два развода и 43 года любви без свадьбы

Голди Хоун дважды выходила замуж, но самые долгие отношения в ее жизни сложились с мужчиной, с которым брак она так и не заключила. Первым мужем актрисы стал танцовщик и режиссер Гас Триконис, известный по мюзиклу «Вестсайдская история». Они прожили вместе четыре года, но брак распался. Вторым избранником Голди стал музыкант Билл Хадсон, от которого она родила сына Оливера и дочь Кейт. Однако и эти отношения закончились разводом. Свою главную любовь Хоун встретила задолго до расставания со вторым мужем. На съемках музыкальной комедии «Единственный, подлинный, оригинальный семейный оркестр» ей приглянулся молодой 16-летний актер. Вновь они встретились через 17 лет на съемках фильма «Пересменка».

На этот раз Голди Хоун и Курт Рассел увидели друг в друге не просто коллег. Между ними вспыхнул бурный роман, который продолжается до сих пор.

Фото: Соцсети Голди Хоун

Первое же свидание закончилось конфузом. После вечеринки в клубе влюбленные отправились в недавно купленный Голди дом. Особняк находился на ремонте, и попасть внутрь удалось лишь через взломанную дверь. Вскоре туда приехала полиция, заставшая пару в весьма неловком положении. У Голди и Курта родился сын Уайатт. Вместе они воспитывали детей от предыдущих браков и продолжили сниматься. Комедию «За бортом» до сих пор пересматривают несколько поколений зрителей.

За 43 года отношений пара так и не поженилась. Голди объясняла, что после двух разводов иначе смотрит на брак. По ее мнению, штамп в паспорте не способен удержать людей вместе, а расставание превращается в болезненное испытание для всей семьи.

Фото: Соцсети Голди Хоун

В 2026 году актриса вновь призналась, что именно свобода помогает сохранять отношения с Куртом. Ей нравится каждый день самостоятельно выбирать человека, с которым она хочет быть рядом.

Как Голди Хоун научилась быть счастливой

За знаменитой улыбкой Голди Хоун скрывались переживания, о которых ее поклонники долгое время не подозревали. На пике популярности актриса столкнулась с тяжелыми паническими атаками и обратилась за психологической помощью. На восстановление душевного равновесия потребовались годы. Пережитое подтолкнуло Голди к созданию благотворительной организации и программы MindUP, которая помогает школьникам справляться со стрессом, понимать свои эмоции и развивать внимательность.

Постепенно актриса стала реже появляться на экране. Ее последней крупной работой стали «Рождественские хроники — 2», где она снялась вместе с Куртом Расселом.

Фото: Соцсети Голди Хоун