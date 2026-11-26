В Нью-Йорке балет «Щелкунчик» собрал аншлаг за месяц до праздников

В Нью-Йорке вокруг показа балета «Щелкунчик» русского композитора русского композитора Петра Чайковского образовался небывалый ажиотаж. На показы Городского балета в Линкольн-центре мест практически не осталось, хотя до Нового года еще месяц. Об этом РИА «Новости» сообщили в театре Дэвида Коха.

Спектакли в центре Манхэттена будут проходить с 27 ноября по 3 января. На ближайшие даты свободных мест в кассе нет.

На дневной показ 28 ноября в театре оставался единственный билет в партере за 377 долларов. На вечерний спектакль предлагали одно место в партере за 272 доллара и два билета в первый ряд бельэтажа по 472 доллара.

На сайтах перепродажи места на 27 ноября оценили в 10 тысяч долларов — это 20 ряд партера. Билет с четвертого яруса балкона там стоил 1,5 тысячи долларов.

Ранее Мариинский театр Петербурга начал продажу билетов на показ знаменитого балета в канун Нового года.