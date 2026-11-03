Японская балерина покорила россиян танцем на фоне Золотого моста во Владивостоке
Артистка Приморской сцены Мариинского театра, японская балерина Саи Окамото станцевала в центре Владивостока на фоне Золотого моста. Фотограф Саша Апрелька сняла ее танец, видео опубликовали на странице артистки в Instagram*.
Русских зрителей покорил танец японской балерины. Видео собрало более 40 тысяч лайков.
На кадрах видно, как Окамото в красной кофте и синей юбке-пачке исполняла классический танец. За ней виднелась одна из главных достопримечательностей города — Золотой мост, соединяющий берега бухты Золотой рог.
Окамото не впервые танцует во Владивостоке. До этого она публиковала видео с видом Нагорного парка.
Девушка родом из японской префектуры Айти. В 2017 году в Санкт-Петербурге окончила Академию русского балета имени А. Я. Вагановой под руководством профессора Людмилы Ковалевой.
С 2018 года Окамото входит в балетную труппу Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке. Она исполняет множество классических сольных и ансамблевых партий, в числе которых партии Феи Нежности, Феи Золота, Белой кошечки и Золушки в «Спящей красавице».
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