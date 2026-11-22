22 ноября 2026 08:00 Фигуристка не вернулась с гастролей. Почему Людмила Белоусова сбежала из СССР Фото: РИА «Новости» Спорт

Санкт-Петербург

Фигурное катание

СССР

Побеги

Золото

Россия

История

Москва

Золото Олимпийских игр, мировая слава и побег из СССР. Имя фигуристки Людмилы Белоусовой, как и имя ее мужа и партнера по льду Олега Протопопова, старались вычеркнуть из истории отечественного спорта. В воскресенье, 22 ноября, исполняется 91 год со дня рождения спортсменки. Как она изменила фигурное катание, вступила в конфликт с советскими чиновниками и нашла вечный покой в России — в материале 360.ru.

Любовь, начавшаяся на льду

Интерес к фигурному катанию появился у Белоусовой после просмотра фильма «Весна на льду». В 16 лет она решила сама выйти на лед. Будущая чемпионка родилась в Ульяновске, но выросла в Москве. С детства занималась гимнастикой, теннисом и конькобежным спортом. Первые тренировки по фигурному катанию проходили в Марьиной Роще. В 1954 году на семинаре в Москве Белоусова познакомилась с Олегом Протопоповым. Она работала инструктором, он служил на Балтийском флоте. Молодые люди решили выступать вместе. Людмила переехала в Ленинград, а в 1957 году они поженились. Первые годы супруги жили в коммунальной комнате площадью менее десяти квадратных метров. Денег не хватало: Белоусова вспоминала, как они с мужем выбирали самые дешевые блюда в студенческой столовой. На льду пара создавала собственный стиль. Вместо сложных элементов они превратили выступления в балетные спектакли, сделав ставку на плавность и выразительность движений.

Фото: РИА «Новости»

В 1964 году Белоусова и Протопопов выиграли золото Олимпиады в Инсбруке и стали первыми советскими олимпийскими чемпионами в парном катании. Через четыре года повторили успех в Гренобле. Также на их счету четыре титула чемпионов мира и четыре победы на чемпионатах Европы.

Не вынесли потери славы

К концу 1960-х в советском парном катании появились новые лидеры. Ирина Роднина и Алексей Уланов делали ставку на скорость и сложные технические элементы. Белоусова и Протопопов сохраняли собственный стиль, но их результаты ухудшались. В 1972 году супругов не включили в сборную СССР на Олимпиаду в Саппоро. Они завершили любительскую карьеру и перешли в Ленинградский балет на льду. Однако и там столкнулись с трудностями: их имена не выделяли на афишах, а самостоятельные постановки вызывали недовольство руководства. Болезненным ударом стало ограбление ленинградской квартиры супругов. Среди похищенного оказались спортивные награды.

Побег в Швейцарию и жизнь без возвращения

Фото: РИА «Новости»