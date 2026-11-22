Фигуристка не вернулась с гастролей. Почему Людмила Белоусова сбежала из СССР
Золото Олимпийских игр, мировая слава и побег из СССР. Имя фигуристки Людмилы Белоусовой, как и имя ее мужа и партнера по льду Олега Протопопова, старались вычеркнуть из истории отечественного спорта. В воскресенье, 22 ноября, исполняется 91 год со дня рождения спортсменки. Как она изменила фигурное катание, вступила в конфликт с советскими чиновниками и нашла вечный покой в России — в материале 360.ru.
Любовь, начавшаяся на льду
Интерес к фигурному катанию появился у Белоусовой после просмотра фильма «Весна на льду». В 16 лет она решила сама выйти на лед.
Будущая чемпионка родилась в Ульяновске, но выросла в Москве. С детства занималась гимнастикой, теннисом и конькобежным спортом. Первые тренировки по фигурному катанию проходили в Марьиной Роще.
В 1954 году на семинаре в Москве Белоусова познакомилась с Олегом Протопоповым. Она работала инструктором, он служил на Балтийском флоте. Молодые люди решили выступать вместе. Людмила переехала в Ленинград, а в 1957 году они поженились.
Первые годы супруги жили в коммунальной комнате площадью менее десяти квадратных метров. Денег не хватало: Белоусова вспоминала, как они с мужем выбирали самые дешевые блюда в студенческой столовой.
На льду пара создавала собственный стиль. Вместо сложных элементов они превратили выступления в балетные спектакли, сделав ставку на плавность и выразительность движений.
В 1964 году Белоусова и Протопопов выиграли золото Олимпиады в Инсбруке и стали первыми советскими олимпийскими чемпионами в парном катании. Через четыре года повторили успех в Гренобле. Также на их счету четыре титула чемпионов мира и четыре победы на чемпионатах Европы.
Не вынесли потери славы
К концу 1960-х в советском парном катании появились новые лидеры. Ирина Роднина и Алексей Уланов делали ставку на скорость и сложные технические элементы.
Белоусова и Протопопов сохраняли собственный стиль, но их результаты ухудшались. В 1972 году супругов не включили в сборную СССР на Олимпиаду в Саппоро.
Они завершили любительскую карьеру и перешли в Ленинградский балет на льду. Однако и там столкнулись с трудностями: их имена не выделяли на афишах, а самостоятельные постановки вызывали недовольство руководства.
Болезненным ударом стало ограбление ленинградской квартиры супругов. Среди похищенного оказались спортивные награды.
Побег в Швейцарию и жизнь без возвращения
Осенью 1979 года во время европейских гастролей Белоусова и Протопопов решили остаться в Швейцарии и попросили политического убежища.
По воспоминаниям Белоусовой, заранее подготовленного плана побега у них не было. Первое время швейцарские власти прятали супругов в гостиницах и перевозили из города в город.
В СССР фигуристов обвиняли в предательстве, а их имена начали исчезать из спортивных справочников.
Новым домом пары стал Гриндельвальд, где климат позволял тренироваться круглый год. Супруги продолжали выступать в профессиональных шоу даже в преклонном возрасте.
В феврале 2003 года фигуристы впервые после эмиграции приехали в Россию по приглашению председателя Госкомспорта Вячеслава Фетисова. Он лично встретил их в Москве. В 2014 году супруги посетили Олимпиаду в Сочи.
Людмила Белоусова умерла 26 сентября 2017 года в Швейцарии в возрасте 81 года. Олег Протопопов пережил ее на шесть лет и скончался в октябре 2023-го.
В сентябре 2024 года прах супругов захоронили на Литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге в семейной могиле матери Протопопова — балерины Агнии Груздевой — и его отчима — поэта Дмитрия Цензора. Такова была последняя воля чемпиона.
Спустя 45 лет после отъезда из СССР Белоусова и Протопопов навсегда вернулись в город, где началась их совместная карьера.