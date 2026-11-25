Московский областной государственный академический театр «Русский балет» имени В. М. Гордеева отметил 45-летие гала-концертом на сцене театра Москсовета в столице. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Зрители увидели отрывки из классических спектаклей и хореографические миниатюры, а также встретились с артистами.

Со сцены зачитали приветствие губернатора Московской области Андрея Воробьева, который поздравил артистов и народного артиста СССР Вячеслава Гордеева с юбилеем коллектива и пожелал вдохновения и новых творческих достижений.

«Вот уже сорок пять лет мы несем зрителю русскую классику, созданную нашими великими предшественниками. Мы пытаемся сохранить все это в первозданном виде, с одной стороны, с другой эти шедевры приходится осовременивать, но не за счет балетмейстеров, а за счет оформления, может быть, немного режиссуры», — поделился Вячеслав Гордеев.

В этот вечер в адрес театра-юбиляра прозвучало множество теплых слов. Отечественные и зарубежные театры, партнеры и поклонники балетного искусства прислали большое число поздравительных телеграмм.