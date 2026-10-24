В Академии танца Бориса Эйфмана после премьеры покажут «Хранителей света»

В театре Академии танца Бориса Эйфмана 19, 20, 26 и 27 декабря пройдут показы спектакля «Ушастых историй. Хранителей света». Об этом сообщил художественный руководитель проекта Святослав Мельников, пишет «Петербургский дневник» .

Премьера постановки состоялась 24–25 октября. По словам Мельникова, «все, что происходит на площадке, создается по большой любви».

В постановке заняты 70 молодых танцовщиков и детей. На сцене задействованы балет, вода, воздушные шары и музыка Четвертой симфонии Чайковского фа минор.

«Поставить хореографию на знаменитую Четвертую симфонию Чайковского фа минор было крайне нетривиальной задачей», — отметил Мельников.

Костюмы и декорации созданы вручную. Костюм Мистера Дыма интегрирован прямо в декорации и занимает половину сценического пространства.

По словам Мельникова, при постановке сложных сцен приоритет отдается технической и инженерной безопасности. Он также рассказал, что сейчас в разработке несколько новых проектов, в том числе создание новых вселенных.