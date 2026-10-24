В Академии танца Бориса Эйфмана после премьеры покажут «Хранителей света»
В театре Академии танца Бориса Эйфмана 19, 20, 26 и 27 декабря пройдут показы спектакля «Ушастых историй. Хранителей света». Об этом сообщил художественный руководитель проекта Святослав Мельников, пишет «Петербургский дневник».
Премьера постановки состоялась 24–25 октября. По словам Мельникова, «все, что происходит на площадке, создается по большой любви».
В постановке заняты 70 молодых танцовщиков и детей. На сцене задействованы балет, вода, воздушные шары и музыка Четвертой симфонии Чайковского фа минор.
«Поставить хореографию на знаменитую Четвертую симфонию Чайковского фа минор было крайне нетривиальной задачей», — отметил Мельников.
Костюмы и декорации созданы вручную. Костюм Мистера Дыма интегрирован прямо в декорации и занимает половину сценического пространства.
По словам Мельникова, при постановке сложных сцен приоритет отдается технической и инженерной безопасности. Он также рассказал, что сейчас в разработке несколько новых проектов, в том числе создание новых вселенных.