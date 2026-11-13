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    Балетмейстер Мариинского театра умерла на 96-м году жизни

    Фото: 360.ru

    Балетмейстер Мариинского театра, заслуженная артистка РСФСР, заслуженный деятель искусств России Нина Ухова скончалась в 95 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

    Будущая балерина родилась в Ленинграде в 1931 году. Здесь же поступила в хореографическое училище, которое окончила в 1950 году.

    Сразу со студенческой скамьи она влилась в труппу Мариинского театра, где танцевала до 1972 года. В ее копилке роли в балетах «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Жизель», «Раймонда» и множестве других.

    Оставив сцену, Ухова занялась преподаванием в Мариинке и в Ленинградском академическом Малом театре оперы и балета.В 1997 году стала балетмейстером-репетитором Мариинского театра.

    «Число учеников Нины Федоровны измеряется множеством десятков. И каждый, кто работал с ней, с теплом и глубоким чувством благодарности вспоминает учителя», — рассказали в театре.

    О дате и месте похорон балетмейстера сообщат позже.

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