Умерла советская балерина Ирина Генслер

Советская балерина, солистка Кировского (ныне Мариинского) театра и заслуженная артистка РСФСР Ирина Генслер умерла 22 октября в возрасте 96 лет. Об этом сообщила пресс-служба Академии русского балета имени Агриппины Вагановой.

Генслер родилась в 1930 году в Ленинграде. В 1948 году она окончила Ленинградское художественное училище. Училась у Агриппины Вагановой и Игоря Бельского.

Генслер более 30 лет выступала на сцене Мариинского театра. Среди ее известных партий — Молодая цыганка в «Каменном цветке» и Тереза в «Пламени Парижа». Она начала преподавать, когда еще выступала в театре. В театре отметили, что до 2024 года она занимала должность профессора, была любимым педагогом и главной хранительницей уникального русского и советского характерного танцевального наследия.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ирины Георгиевны. Мы запомним ее требовательной к чистоте танца и отзывчивой к новациям, строгой и улыбчивой», — говорится в некрологе.

В театре сообщили, что во вторник, 27 октября, проводят в последний путь Ирину Генслер. В этот день пройдут церемонии прощания и отпевания в Соборе Святой Живоначальной Троицы. Похоронят балерину на Громовском кладбище.