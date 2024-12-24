Сегодня 07:15 Итоги 2024 года. Самые громкие разводы Кто развелся в России и мире в 2024 году и почему 0 0 0 Фото: Global Look Press Знаменитости

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Подходит к концу 2024 год — во всех планах непростой. Несмотря на то что в России это был Год семьи, многим знаменитостям он принес разлад в личной жизни. 360.ru вспомнил самые громкие и порой неожиданные расставания за последние 12 месяцев.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук Летом 2024 года стало известно о расставании генерального директора маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук с мужем Владиславом. После развода она взяла девичью фамилию Ким. У пары — семеро детей, в том числе малолетних. Супруги прожили вместе более 20 лет. Дело получило огласку из-за громкого раздела бизнеса. Дошло до перестрелки с жертвами, когда Бакальчук пришел в московский офис Wildberries с охраной.

Фото: Global Look Press

Анна Седокова и Янис Тимма В октябре 2024 года певица Анна Седокова подала на развод с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Они познакомились в 2019-м, а расписались в 2020-м. Знаменитости не озвучивали причины расставания, но оба не отрицали, что у Тиммы были проблемы с финансами. Общих детей у пары не было. Суд официально развел их 9 декабря. Тимма не смог смириться с потерей любимой: сразу после дня рождения Седоковой, 17 декабря, он свел счеты с жизнью. Спортсмену было 32 года.

Фото: Global Look Press

Шаман и Елена Мартынова Ярослав Дронов и Елена Мартынова объявили о расставании в сентябре. Причину пара решила не сообщать. Есть догадки, что виной всему — плотный график ставшего популярным певца или возможные измены на гастролях. Елена старше Ярослава на 14 лет. Они поженились в 2017 году, когда Дронов еще не был так известен. Некоторые считают, что Шаман выстрелил именно благодаря Мартыновой — она была его директором и PR-агентом. В браке не было детей.

Фото: Global Look Press

Алсу и Ян Абрамов Певица Алсу и предприниматель Ян Абрамов были вместе 18 лет, у них трое детей. Однако измена с моделью Анастасией Решетовой поставила крест на отношениях. Гордая Алсу не только порвала с мужем, но и собирается отсудить у него огромное состояние – около 10 миллиардов рублей. В списке имущества, которое будут делить: особняк на Рублевке, дом с личным пляжем в Крыму, пятикомнатная квартира в центре Москвы, вилла на Кипре и апартаменты в Лондоне.

Фото: Global Look Press

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова В сентябре стало известно о четвертом разводе шоумена и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова с дочерью миллиардера из Екатеринбурга Ольгой Абрамовой. Они были парой шесть лет, с 2018 года. В браке родилось два ребенка, причем Ольга младше Сергея на 18 лет. Бывшие супруги предпочли оставить при себе причины разногласий, как и другие подробности бракоразводного процесса.

Фото: Global Look Press

Федор Бондарчук и Паулина Андреева В 2024 году никто не мог предположить, что красивая пара актрисы Паулины Андреевой и режиссера Федора Бондарчука тоже распадется. Причиной стали творческие разногласия. Возлюбленные начали жить вместе в 2016 году, в 2019-м они расписались. В браке родился сын Иван.

Фото: РИА «Новости»

Нюша и Игорь Сивов Певица Нюша и Игорь Сивов объявили о разводе в мае 2024 года. Артистка рассказала, что они всеми силами пытались сохранить брак, пробовали даже открытые отношения, но это еще больше отдалило друг от друга. Измены Сивова лишь подливали масла в огонь. Молодые люди познакомились в 2013 году, а поженились в 2017-м. У них родилось два ребенка: дочь Симба-Серафима и сын Сафрон.

Фото: РИА «Новости»

Лерчек и Артем Чекалины Семейная идиллия блогерки Лерчек и Артема Чекалина начала трещать по швам весной, когда чету обвинили в неуплате налогов и подделке документов при переводе валюты. Пара, которая ежедневно показывала роскошную жизнь, задолжала налоговой сотни тысяч рублей. Причиной расставания назвали не только проблемы с законом, но и измену Валерии на телевизионном шоу. Там она якобы влюбилась в певца Натана. Интрижка закончилась вместе с проектом. Чекалины были вместе 12 лет, в браке родились трое детей. Некоторые поговаривают, что развод фиктивный — чтобы сохранить часть накопленного имущества. Это подтверждает и тот факт, что пара продолжает быть вместе, как они говорят — из-за детей.

Фото: Global Look Press

Елена и Алексей Блиновские Еще одной парой, которая столкнулась с проблемами с налоговой, стали Блиновские. Их долг оказался значительно выше — речь шла почти о миллиарде рублей. Елена и Алексей сколотили целое состояние на знаменитом «Марафоне желаний», который прозвали верхушкой айсберга российского инфоцыганства. Сначала Елену посадили под домашний арест, но она нарушила правила и устроила шумную новогоднюю вечеринку. В итоге ее отправили в СИЗО. Алексей же, осознавая патовость ситуации, ушел служить в зону СВО. В сентябре его насильно возили в Москву на допрос. Обоим грозят реальные сроки.

Фото: РИА «Новости»

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров Телеведущая Лера Кудрявцева тоже угодила под жернова 2024 года. Ее расставание с хоккеистом Игорем Макаровым стал громом среди ясного неба для многих в шоу-бизнесе. Причем официальных новостей о проблемах в паре не было. На одном из телевизионных эфиров Кудрявцева проговорилась: алкоголь — это зло, и комментариев больше не будет. По слухам, Макаров отправился лечиться, поэтому у возлюбленных есть шанс на воссоединение. Лера родила после нескольких попыток ЭКО в 47 лет. На свет появилась долгожданная дочь Мария.

Фото: РИА «Новости»

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Вот у кого точно нет шансов на воссоединение, так это у голливудской пары — певицы и актрисы Дженнифер Лопес и актера Бена Аффлека. Они познакомились на съемках фильма в 2002 году. Тогда же Аффлек позвал Ло замуж, и она согласилась. Но дело до свадьбы не дошло. Голливуд возликовал в 2020 году, когда пара воссоединилась. На этот раз Аффлек все же довел Дженнифер до алтаря — в 2022-м. Но брак распался в 2024 году. Бывшие супруги не назвали причину расставания. По слухам Джей Ло просто не смогла ужиться со сварливым Аффлеком. Кроме того, актер борется с алкогольной зависимостью. Другие предположили, что Аффлеку показали некоторые кадры с вечеринок Пи Дидди с участием Лопес, которые Бен не смог простить Джей.

Фото: Global Look Press

Натали Портман и Бенджамин Мильпье В феврале состоялся развод актрисы Натали Портман и режиссера и хореографа Бенджамина Мильпье. Они прожили вместе 11 лет. У пары родились сын Флеф и дочь Амалия. Причина разлада — измена Мильпье в мае 2023 года. Друг пары сообщил, что Портман тяжело переживала разрыв и предательство мужа.

Фото: Global Look Press

Саша Барон Коэн и Айла Фишер Звезда фильмов «Шопоголик» и «Иллюзия обмана» Айла Фишер и комик, сыгравший культового персонажа Бората Сагдиева, Саша Барон Коэн официально развелись в апреле этого года. Процесс начался в 2023-м. Они поженились в 2010 году, в браке родились трое детей: дочери Олив и Элулу, сын Мозес Брайан. Ради них пара решила оставаться в хороших отношениях. О причинах расставания они предпочли не сообщать.

Фото: Global Look Press

Софи Тернер и Джо Джонас Британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк из сериала «Игра престолов», и певец, бывший участник группы Jonas Brothers Джо Джонас завершили бракоразводный процесс в начале 2024 года. Они познакомились в 2016-м, обручились в 2019-м. У супругов родились две дочери — Уилла и Дельфина. Бывшие пошли в суд, чтобы урегулировать место проживания детей. Позднее они забрали взаимные иски и решили этот вопрос полюбовно. Развелись же они из-за разницы в характерах.

Фото: Global Look Press

Лиза Боне и Джейсон Момоа Развод этой пары не шокировал, ведь актеры Лиза Боне и Джейсон Момоа, известный по ролям в «Игре престолов» и «Аквамене» киновселенной Marvel, уже два года как не жили вместе, но узаконить расставание решили только сейчас. Возросшая занятость Момоа в проектах и постоянные съемки перестали устраивать супругу. Они стали парой в 2005 году, а поженились лишь в 2017-м. В браке на свет появилось двое детей: дочь Лола и сын Накоа-Вулф. Бывшие супруги остались друзьями.

Фото: Global Look Press

Канье Уэст и Бьянка Цензори Канье Уэст и Бьянка Цензори — известные фрики: там и тут в интернете всплывали их странные наряды и выходы в свет. Они поженились в 2022 году, через месяц после развода Канье с Ким Кардашьян. Идиллия продлилась недолго — поползли слухи о расставании. Поговаривают, супруги сообщили о разводе друзьям, а Канье планирует жить в Токио. Действительно, парочка давно не появлялась вместе, но официальных подтверждений развода так и нет.

Фото: Global Look Press