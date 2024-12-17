Сегодня 16:53 Янис Тимма прожил меньше 10 дней после развода с Седоковой. Почему он покончил с собой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» /соцсети Анны Седоковой Знаменитости

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Известный латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой в Москве. Ему было всего 32 года. Перед смертью он оставил послание, в котором попросил позвонить его бывшей жене Анне Седоковой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» уже вышла на связь и в слезах заявила подписчикам, что жила в аду.

Смерть Яниса Тиммы: главное о трагедии О смерти Яниса стало известно минувшей ночью. Несколько Telegram-каналов сообщили, что его нашли мертвым в хостеле на улице Макеева. Причиной смерти назвали суицид. Владелец отеля в беседе с 360.ru рассказал, что Тимма заселился буквально вечером перед гибелью. Номер забронировал всего на один день.

Фото: социальные сети Анны Седоковой

Никаких странностей в его поведении сотрудники не заметили: баскетболист был приветлив, всем улыбался. Никто и подумать не мог, что вскоре молодого мужчину найдут мертвым на лестничной площадке. «Обнаружил его сосед этого дома, который спускался за едой из доставки, настолько я знаю. Тимма был только первый день, поэтому соседи на него не жаловались», — пояснил собеседник 360.ru.

Сейчас номер, где жил Янис, опечатали. А отель временно приостановил работу. Точные причины смерти баскетболиста пока не называют. Никаких официальных данных на этот счет нет. Источник Shot между тем утверждает, что Тимма умер от асфиксии, а перед смертью оставил послание.

Рядом с телом спортсмена нашли его его IPhone, на заставке которого были номер Седоковой и просьба позвонить ей, пояснил собеседник Telegram-канала.

Отец баскетболиста Райтис Тимма в беседе с 360.ru рассказал, что последний раз общался с сыном примерно месяц-полтора — они созванивались. Отношения, судя по всему, были непростыми. «Но я могу сказать, что три года мы не общались. Я был везде заблокирован. Я был заблокирован на всех сайтах, на всех телефонах. Такие вот дела, к сожалению», — поделился он. Что рассказала Седокова после смерти Яниса Тиммы После сообщений о смерти Тиммы его бывшая жена довольно быстро вышла на связь в Instagram* и со слезами на глазах заявила, что последние годы ее жизнь больше походила на ад.

«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. <…> Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы», — сказала она плача.

Интересно Накануне, 16 декабря, Седокова отпраздновала свой 42-й день рождения. Янис незадолго до смерти поздравил ее в соцсетях, опубликовав сторис. Накануне, 16 декабря, Седокова отпраздновала свой 42-й день рождения. Янис незадолго до смерти поздравил ее в соцсетях, опубликовав сторис.

Тут же певица добавила, что у нее маленький ребенок и ей крайне важно уберечь его от информации о случившемся. В связи с этим Анна призвала пользователей «ничего не шерить». «Но сейчас я очень сильно прошу, пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать», — добавила артистка.

Фото: социальные сети Анны Седоковой

Два брака Яниса Тиммы Янис Тимма был женат дважды. Первой его супругой была Сана Тимма. Они познакомились в 2011 году, а в 2016-м, наконец, решились на брак. Сана родила спортсмену сыну Кристиана. Но с появлением наследника в их отношениях наступил разлад. Стало больше ссор и недомолвок. В итоге семья разрушилась — в 2019 году она распалась. Янис после этого закрутил роман с Анной Седоковой, а Сана стала встречаться с футболистом Марцисом Ошсом, и в 2023-м они поженились.

На новости о гибели своего экс-супруга Сана отреагировала трогательной публикацией в Instagram*, показав фото Тиммы, прижимающего к себе еще совсем крошечного Кристиана.

Фото: Instagram*/sana_osa / Соцсети

«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе», — поделилась она в подписи к снимку. Второй брак баскетболист заключил довольно быстро, не став ждать целых пять лет. Свадьбу с Седоковой они сыграли 6 сентября 2020 года в Барвихе.

Через четыре года Анна публично призналась, что ее отношения с Тиммой дали трещину.

Фото: социальные сети Анны Седоковой

Деталями непростой семейной жизни артистка поделилась в интервью Ирине Мягковой этим летом.

«У нас произошла такая история, когда мы оказались на дне. Янис хотел каждый день тренироваться, а мне хотелось быть с семьей. Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы оба сели дома», — рассказала она.

Все стало по-другому. Мне было некомфортно, плохо, а ему нормально. И что в итоге получилось? Мы друг друга буквально съели. Мы прямо уже разводились, расставались. Анна Седокова

В начале сентября певица объявила, что разводится с Тиммой, сразу предупредив подписчиков, что «грязи не будет». «Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что ж, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне и внешние, и внутренние. Да, они есть», — написала она тогда в Instagram*. Тут же Анна выложила фото в сверкающем платье с аккуратно уложенными назад волосами и крупными жемчужными серьгами.

«Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело и мое дело. А также мои ошибки, которые исправлять исключительно мне», — добавила артистка.

Фото: социальные сети Анны Седоковой

Свой совместный путь с Янисом артистка назвала сложным, но интересным, и заверила, что они благодарны за то, что некоторое время шли по жизни вместе. И вот в начале декабря (если быть точнее, то 9-го числа) суд официально расторг их брак. Процесс прошел быстро, как и обещала Седокова, без грязи и ругани. Совместных детей пара завести не успела, а имущественные вопросы, судя по всему, легко удалось урегулировать.

Для экс-солистки «ВИА Гры» этот развод стал третьим. Причем первый муж, футболист Валентин Белькевич, бросил ради нее свою супругу, но союз был очень недолгим.

Фото: РИА «Новости»

Они прожили только два года — с 2004-го по 2006-й. От Белькевича Анна родила дочь Алину. Сейчас спортсмена уже нет в живых — он скончался в 2014-м из-за тромбоэмболии. Вторым мужем Седоковой был бизнесмен Максим Чернявский. Свадьбу они сыграли в 2011-м, а расстались в 2013-м. От предпринимателя Анна родила еще одну дочь — Монику. Еще одним возлюбленным певицы был сын миллиардера Артем Комаров. Бурному роману не помешала разница в возрасте — экс-солистка «ВИА Гры» была старше избранника на восемь лет.

До загса, правда, дело у них так и не дошло, несмотря на рождение сына Гектора. В 2017-м артистка объявила, что снова осталась одна. И вот летом 2019 года в ее жизни появился Янис Тимма. Надо сказать, что на момент их знакомства баскетболист еще был женат.

Баскетбольная карьера Яниса Тиммы Свою карьеру баскетболиста Янис начинал в молодежной академии «АСК Рига», затем перешел в клуб «Лиепаяс Лаувас», а после — в «Вентспилс». В разные годы он успел поиграть и за ВЭФ, питерский «Зенит», «Басконию» (Испания) и «Олимпиакос» (Греция). С 2013 года играл за сборную Латвии.

C 2019 по 2021 год выступал за «Химки». Сегодня подмосковный клуб также выразил соболезнования в связи с трагической гибелью своего экс-игрока.

В феврале этого года Тимма стал игроком «Обрадойро». Контракт с испанским клубом был рассчитан до конца текущего сезона.

Реакция на самоубийство Яниса Тиммы Телеведущая Виктория Боня в беседе с 360.ru предположила, что Янис не смог оправиться после развода с Седоковой, поэтому пошел на такой шаг.

«Я бы не стала кого-то винить. В какой-то мере это произошло из-за Ани, потому что он ее так сильно любил, что не мог справиться (с их разводом — прим. ред.). Но это была его ответственность», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

Жена экс-футболиста Павла Погребняка модель Мария Погребняк была жестче в своей оценке, заявив, что Тимма поступил эгоистично. «Во-первых, Анна ни в чем не виновата, выражаю ей глубокие соболезнования. Дай Бог сил ей все пережить. Думаю, Янис просто не справился с депрессией. Это эгоистичный поступок, он не подумал о своем сыне, ребенке Ани и родителях. Боль он причинил близким людям», —указала собеседница 360.ru.

Пока ты жив — можно исправить все. Думаю, что если бы Янис так боялся потерять Аню, то смог бы ее и вернуть. Мария Погребняк

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что самоубийство баскетболиста шокировало ее до глубины души. В своем Telegram-канале она отметила, что не может перестать думать об этом. «Что может заставить человека пойти на крайние меры? Причин может быть множество: депрессия, смерть любимых, неизлечимая болезнь, ну что-то очень тяжелое, причин много. Но женщина бросила», — поразилась звезда. Отдельно она отметила, что Янису было всего 32 года, впереди была еще целая жизнь, подрастал маленький сын. «Ну как так-то, Господи?» — с горечью добавила телеведущая.

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