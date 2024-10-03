Сегодня 18:37 Чекалиных посадят на 10 лет? Главное о новом деле Лерчек на 250 млн рублей Адвокат Гордон: новое дело Чекалиных — попытка отнять у них последнее 0 0 0 Знаменитости

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Блогерша Валерия (Лерчек) Чекалина и ее бывший муж Артем стали фигурантами нового уголовного дела. На этот раз их заподозрили в выводе за границу прибыли от онлайн-марафонов по подложным документам. Речь идет о сумме более 250 миллионов рублей. Экс-паре может грозить до 10 лет лишения свободы.

Что известно о Чекалиных и их детях Валерия и Артем вместе учились в МГУ, в 2012-м сыграли свадьбу. В дальнейшем у них появились трое детей: в 2016-м — двойняшки, а в 2022-м — младший сын. Life писал, родители Артема — весьма влиятельные люди, а глава семейства якобы даже некий крупный чиновник. Но никакого подтверждения этих данных нет, все остается на уровне слухов. Блог Лерчек в Instagram* выстрелил во время беременности. Тогда она начала активнее развивать страницу, постить беседы про материнство и тренировки в положении, постановочные видео с мужем, советы по уходу за собой, рецепты и тому подобный контент.

Фото: РИА «Новости»

Раскрутившись, Чекалина занялась продажей марафонов для похудения. Летом 2020-го она провела один из самых крупных таких марафонов с внушительными призами: Audi A3 и суммой в три миллиона рублей. В дальнейшем блогерша запустила личный бренд косметики и производство питания для похудения. Развод Лерчек с мужем В июле этого года пара рассталась. После развода дети живут с Валерией. Что касается имущества, его блогеры поделили примерно поровну, никаких разногласий в процессе между ними не возникло. По данным РБК, у семьи было четыре квартиры в Москве: одна — в ЖК «Зиларт», вторая — на Серпуховском Валу и еще две квартиры — на улице Декабристов.

Фото: РИА «Новости»

Помимо недвижимости в столице, у пары было жилье в Тольятти и два коттеджа в поселке «Агаларов Эстейт» и в поселке «Ильинка Лейнхаус» (в нем весной 2023 года проходили обыски по их первому уголовному делу)

Также у них имелся внушительный автопарк, в котором было как минимум пять люксовых машин: Mercedes-Benz GLE 300 D 4MATIC, Mercedes-Benz G-Class Амg G 63, Вentley Continental Gt V8, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Общая стоимость этих авто составляет более 145 миллионов рублей.

Фото: РИА «Новости»

Слухи о романе Лерчек и Натана Вскоре после развода Лерчек сняли на видео в объятиях рэпера Natan (настоящее имя Натан Миронов) на шоу «Звезды в джунглях». Запись, на которой блогерша обнимала музыканта, распространил портал Super. Авторы публикации при этом обратили внимание, что Натан женат и его супруга в курсе случившегося — он сам ей честно во всем признался и попросил прощения. Лерчек публично комментировала их недолгие отношения в эфире программы «Утро. ТНТ», подчеркнув, что сожалеет о том, что случилось.

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

«Но знаете, на проекте он вел себя как неженатый мужчина и сейчас, когда идет вся эта история, я думаю: „Так, подождите минуточку, но там мне не говорили об этом“ и я позже узнала обо всех новостях, о том, что писали, и я такая: „Лера, вот ты дура“», — пояснила Валерия.

У Артема, в отличие от жены, с личной жизнью после развода все в порядке. Он встречается с 24-летней девушкой Надеждой Сенатской. При этом с детьми бойфренда ей знакомиться запрещено. Такое условие поставила Лерчек.

«С детьми пока общаться все равно нельзя. Только серьезное если что-то, когда будет официальный статус: как минимум невесты», — заявляла экс-жена Чекалина.

Прошлые уголовные дела Лерчек и ее экс-мужа

Фото: РИА «Новости»

Ранее Чекалины уже попадали под уголовное преследование — против блогеров возбуждали два дела — об уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей и об отмывании денег в особо крупном размере. Раздробила бизнес из-за налогов По версии следствия, с июля 2020 по июль 2022 года Лерчек использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей в год, хотя ее выручка от фитнес-марафонов была гораздо больше.

Чтобы не переходить на общий налоговый режим, она раздробила бизнес, открыв ИП на своего мужа и нескольких родственников. Таким образом, ей удалось уклониться от уплаты налогов более чем на 300 миллионов рублей, поясняли в Следственном комитете.

Фото: РИА «Новости»

Отмыли более 130 миллионов Дело об отмывании денег против семейства (как и первое дело о налогах) возбудили в марте 2023 года. По данным СК, Чекалины в апреле 2021-го по предварительному сговору легализовали более 130 миллионов рублей, полученных преступным путем. Чтобы отмыть деньги, они купили американскую валюту, замаскировав связь легализованных средств с их преступным источником. А затем провели ряд финансовых операций, придав ощущение «правомерности владению, пользованию и распоряжению» долларами. Обвинения в неуплате налогов с пары сняли в декабре 2023 года, после того как Чекалины выплатили долг в 504 миллиона рублей. В марте 2024 года дело об отмывании денежных средств тоже прекратили. А в мае Валерия и Артем развелись. Главное о новом деле против блогеров

О том, что в отношении Чекалиных снова возбудили дело, стало известно 2 октября. Но официальное подтверждение появилось только сегодня — его опубликовала в Telegram представитель МВД Ирина Волк, выложив там же видео обысков в частном доме и квартире фигурантов.

«В Москве возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из России более 250 миллионов рублей. Его обстоятельства связаны с деятельностью известных блогеров», — пояснила она. По версии следователей, Чекалины и их бизнес-партнер, торгуя фитнес-марафоном в Сети, заключали договоры с иностранными юридическими лицами, а оплата за продукт при этом поступала на счета зарубежного банка. В учреждения с полномочиями агента валютного контроля злоумышленники направляли документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов, продолжила Волк.

Фото: официальный представитель МВД Ирина Волк / Telegram

По предварительным данным, только за полгода за пределы России фигуранты дела вывели свыше 250 миллионов рублей. Сейчас правоохранители устанавливают всех соучастников преступления, а также ведут поиск средств и имущества, которые приобретали криминальным путем.

Интересно Суть преступной схемы: отснятый фитнес-марафон продавали в Сети пользователям из России, но все договоры при этом были подписаны с зарубежными компаниями, а средства за него поступали на счета в иностранном банке. При этом, отчитываясь перед государством, блогеры предоставляли документы с фальшивыми сведениями о целях и назначении переводов. Суть преступной схемы: отснятый фитнес-марафон продавали в Сети пользователям из России, но все договоры при этом были подписаны с зарубежными компаниями, а средства за него поступали на счета в иностранном банке. При этом, отчитываясь перед государством, блогеры предоставляли документы с фальшивыми сведениями о целях и назначении переводов.

Кто помогал Чекалиным выводить деньги По информации «Известий», в деле фигурируют два ИП, которые по отдельности зарегистрировали на Валерию и Артема, а также компании «Би Фит» и «Летик Мейкап».

Участниками вывода денег были два украинца — совладелец косметической фирмы «Летик Мейкап» Роман Вишняк и Денис Смирно, добавил источник издания, уточнив, что это предварительные данные. Также, по его словам, в деле есть и третий сообщник.

Фото: официальный представитель МВД Ирина Волк / Telegram

Mash утверждает, что Чекалиных сдал один из их наемных сотрудников, которому не заплатили. По этой причине он отправился в полицию и рассказал о том, как бывшие муж и жена переводили деньги в Объединенные Арабские Эмираты и как им помогал с обналичкой денег с марафонов Роман Вишняк. «Делал это на пару с Артемом, когда тот приезжал к нему в Дубай. Все продолжалось до развода пары весной 2024-го», — указал собеседник Mash. За это время бывшие супруги с помощью Вишняка (у которого, к слову, имеется второе американское гражданство) смогли вывести около одного миллиона через Дубай за этот год и 250 миллионов рублей два года назад. Упомянутый выше Смирно — айтишник из Одессы. Сотрудничать с Чекалиными он начал еще до начала спецоперации.У него был доступ к оплатам за марафоны, уточнил собеседник Mash.

Интересно Имя третьего сообщника Чекалиных пока неизвестно. По предварительной информации, именно его обделили деньгами, а он решил отомстить бывшим партнерам таким способом. Имя третьего сообщника Чекалиных пока неизвестно. По предварительной информации, именно его обделили деньгами, а он решил отомстить бывшим партнерам таким способом.

Чекалиных могут посадить на 10 лет За незаконный вывод средств за рубеж Лерчек и ее бывшему мужу может грозить до 10 лет лишения свободы. «Если доводы следствия будут доказаны в суде, Валерии и Артему Чекалиным будут грозить сроки несравнимо большие, чем за недавние налоговые прегрешения», — заявил РИА «Новости» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.

Фото: официальный представитель МВД Ирина Волк / Telegram

Отдельно он обратил внимание, что, в отличие от налогового состава преступления, в данном случае нет варианта избежать уголовного преследования, просто погасив задолженность.

Так, максимальная санкция за незаконный вывод средств за рубеж составляет 10 лет лишения свободы, за незаконное использование средств платежей — семь лет лишения свободы, за отмывание (легализацию) — также семь лет лишения свободы. Александр Хаминский юрист

По мнению собеседника агентства, Чекалины получали гораздо больше денег, чем им было нужно даже на роскошную жизнь, поэтому прятали их за рубежом. При этом адвокат экс-пары Екатерина Гордон убеждена, что за происходящим стоит «локальное вымогательство и прессинг с участием некоторых не дешевых „защитничков“». Такое мнение юрист выразила в своем Telegram-канале, призвав обратить внимание на ситуацию главу МВД Владимира Колокольцева. В беседе с 360.ru Гордон также выразила уверенность, что Валерию заставляют сознаться в том, что она не совершала.

Фото: РИА «Новости»

«По моему ощущению, происходит некая афера. <…> Вероятно, что кто-то видит, что у них что-то осталось после того, как они выплатили, извините, под 900 миллионов. И хотят у ребят забрать последние трусы. Вот это то, что я наблюдаю», — подчеркнула Гордон.

Я считаю, что это свинство. Эксплуатируется народная нелюбовь к богатым, потому что блогеры часто продюсируют богатый образ жизни. Но только есть те блогеры, которых есть реально смысл судить, а есть те, кто выплатил все и старается продюсировать правильные вещи для молодежи. Екатерина Гордон адвокат

Адвокат также напомнила, что Чекалина растит троих детей, выплатила все долги перед ФНС и работает на территории страны. На фоне этого ей было непонятно, почему блогера всю ночь допрашивали и помещали в ИВС. «Что происходит на дворе?! Ей угрожали розыском, хотя она работает здесь, мы ее наблюдаем в шоу. Мне кажется, что просто есть группа лиц, которая хочет напугать и забрать оставшееся», — добавила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Утром 3 октября Baza сообщала о том, что Чекалины задержаны на 48 часов после допроса. Те же данные распространил еще ряд Telegram-каналов и изданий. Официально это не подтверждали. Источник «112» заявил, что блогеров и их бизнес-партнера отправят под арест уже завтра. Shot при этом публиковал данные, что меру пресечения Артему будут избирать уже сегодня в Троицком районном суде Москвы и следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте. * Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.