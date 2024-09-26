Сегодня 21:56 PR-проект завершен? Почему разводятся Шаман и Елена Мартынова Шаман и Елена Мартынова подтвердили, что разводятся 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/Ura.ru / Global Look Press Знаменитости

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Певец Ярослав Дронов, которого многие знают под псевдонимом Шаман, объявил о разводе со своей женой Еленой Мартыновой. По словам артиста, решение было обоюдным, расходятся без обид. Однако не все этому верят. Что на самом деле могло стать причиной разрыва, чем известна Елена Мартынова и какую роль она сыграла в становлении знаменитого с недавних пор мужа — в материале 360.ru.

Кто такой Шаман Биография Ярослав Дронов родился в городе Новомосковск Тульской области 22 ноября 1991 года. Он с ранних лет выступал на сцене в составе вокального ансамбля, поступил в музыкальный колледж. С 15 лет будущая звезда покоряла местные рестораны. Позднее певец осознал, что не достигнет ничего в родном городе, и переехал в Москву. В 2016-м окончил Российскую академию имени Гнесиных, поступил туда со второго раза. Дипломную работу Дронова приняли, но много позже в ней увидели следы плагиата. Начало карьеры В 2013 году Ярослав попытал счастье в телевизионном проекте «Фактор-А», где его вокальные данные отметила Алла Пугачева, позднее — в «Голосе». Под свое крыло начинающего артиста взяла Пелагея, с ней он дошел до финала шоу и занял второе место.

С 2014 по 2017 год был солистом кавер-группы «Час пик», после отправился в сольное плавание. Дронов стал популярным на фоне патриотического подъема в 2022 году: его песни «Встанем» и «Я русский» пришлись по душе слушателям. Шаман сегодня В 2024-м Шаману присвоили звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Он поддерживает государство и власть, за что попал в санкционные списки 27 стран, в том числе Канады и США. YouTube-канал заблокировали.

Личная жизнь Шамана и Елены Мартыновой до их встречи Брак с Еленой Мартыновой — не первый в жизни Дронова. В 2012 году молодой человек женился на учительнице пения Марине Рощупкиной из Новомосковска. Он встретил 21-летнюю девушку, когда ему самому было 15 лет. Достигнув совершеннолетия, отправился к любимой и позвал замуж — Ярослав с самого начала был настроен решительно. В 2014 году у пары родилась дочь Варвара. Сейчас она живет с матерью. Развод состоялся в 2016-м по инициативе супруги: на тот момент Шаман не имел стабильного заработка, пел в кавер-группе. Искания в мире музыки Дронова избранница не оценила. Кроме того, ей приходилось жить на два города: в Москве, где пытался закрепиться муж и она бывала наездами, и родном Новомосковске.

Интересно Поговаривали, что она изменила Шаману с музыкантом Олегом Паламарчуком. Доказательств романа до сих пор нет, лишь намеки на нежные чувства. Поговаривали, что она изменила Шаману с музыкантом Олегом Паламарчуком. Доказательств романа до сих пор нет, лишь намеки на нежные чувства.

Кто такая Елена Мартынова До встречи с Дроновым Елена Мартынова успела выстроить успешную карьеру пиарщика: с 2012 года работала в PR-отделе USM Holdings Алишера Усманова, в 2018-м перешла на пост заместителя гендиректора по стратегическим коммуникациям в «Мегафон». Тогда она была замужем за драматургом и писателем Александром Цыпкиным. Они развелись в 2017 году — незадолго до встречи Елены с Шаманом. После расставания с мужем Мартынова хотела уехать в Лос-Анджелес, но встретила новую любовь и осталась в России.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Как познакомились Шаман и Мартынова Мартынова и Дронов встретились на светском мероприятии. Тогда он уже мелькал на экранах, но до звания звезды федерального уровня было далеко. Молодой человек понравился Елене, и она решила брать инициативу в свои руки. Позвонила ему под предлогом уточнить детали мероприятия, но певец намеков не понял и передал телефон концертному директору. Позднее Мартынова прямым текстом позвала Дронова на свидание в письме. На встречу с будущим супругом Елена пришла в платье и на каблуках.

Это был ее героический шаг для того, чтобы понравиться. В обычной жизни она носит примерно то же, что я ношу. Худи, треники, кроссовки. Шаман — о жене

Сама Мартынова говорила, что первая встреча с Дроновым перевернула всю ее жизнь.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

«С первых минут он поразил меня своим внутренним светом, бескомпромиссной искренностью, глубиной и масштабом личности», — поделилась Мартынова. Шаман решил жениться на Елене уже на втором свидании. Знакомые отговаривали ее от союза с неизвестным певцом, называли его пустым местом. Елена же видела в Ярославе не только свою любовь, но и талант. В 2017 году они поженились. Семья Дронова поначалу настороженно отнеслась к его избраннице, а позднее всей душой полюбили Елену.

Как популярность Шамана повлияла на отношения с женой Первые пять лет брака Дронову никак не удавалось закрепиться в мире шоу-бизнеса. Он перебивался нестабильными заработками, в то время как Мартынова продолжала строить карьеру успешного топ-менеджера. И в муже Елена увидела свой новый PR-проект. «Я сделаю из него звезду. Ты еще его увидишь, его узнаешь, он правда адски талантливый», — вспоминала знакомая слова Мартыновой.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Шаман пробился без продюсера. Возможно ли это? Скорее всего, PR-чуйка Мартыновой помогла в его восхождении на вершину триумфа. Знакомые пары уверяли, что супруга постоянно говорила Ярославу о его уникальности и таланте. Ну как тут не поверить? Ходили слухи, что именно Мартынова стала причиной ухода Дронова из кавер-группы «Час Пик». На корпоративы он начал ездить на дорогих машинах.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Известно, что Дронов сам пишет свои песни. А вот с внешним видом ему помогла жена. Именно она в 2022 году стала инициатором того, чтобы Шаман появился на публике с белыми дредами. Фирменный «кожаный» тоже образ наверняка был идеей Мартыновой. Она ходила на его встречи на телевидении и радио.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Многие негативные моменты и даже неудавшиеся фото Шамана в интернете после его воссоединения с Мартыновой подчистили. Правда, успех пришел и благодаря удачно сложившимся обстоятельствам. Патриотическая песня «Встанем», которую Дронов на самом деле выпустил 23 февраля 2022 года в честь погибших в Великую Отечественную войну, пришлась очень вовремя — прямо к началу СВО — и стала своеобразным гимном времени.

Фото: Global Look Press

Почему разводятся Шаман и Елена Мартынова Мартынова старше супруга на 14 лет. Сейчас ему 32, а ей — 46. Разница в возрасте никого из них не пугала, однако союз все же распался.

Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение. Мы остаемся в хороших отношениях, без каких-либо конфликтов и обид. Шаман — о разводе

«Мне поступило много запросов от СМИ, отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», — подтвердила Мартынова. Шаман не раз признавался в интервью, что понимал жену с полуслова и она относилась к его постоянным разъездам терпимо. Но, видимо, в какой-то момент все изменилось.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

В мае 2024 года Ярослав рассказал, что не может уделять время жене из-за гастролей. Чтобы компенсировать это, он регулярно посылал цветы и записки. «Я стараюсь в свое отсутствие каждый день отправлять ей по букету. Где бы я ни был, каждый день она получает от меня цветы и записку, а вот что в ней — я вам не скажу», — рассказала певец в интервью РИА «Новости». Может, причиной всему — ревность Елены к многочисленным поклонницам. На вопросы журналистов об этом артист ответил, что его супруга — высокоинтеллектуальный человек, а такие люди ревновать не могут. Что насчет романа с другой женщиной? Например, в 2023 году Шаман не раз появлялся вместе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. В одном из своих видео в соцсетях Мизулина признавалась, что слушает «только Шамана и гимн России». После этого знаменитости скооперировались и перед Новым годом навестили детскую больницу в образе Деда Мороза и Снегурочки.

В Сети «парочке» начали активно приписывать роман. Шаман отреагировал на домыслы неоднозначно. «Пусть фантазируют. Не будем их разочаровывать», — заявил певец. А нынешним летом артист не постеснялся на глазах у журналистов поцеловать коллегу Мию Бойка в плечо, пока та показывала огромное кольцо на пальце — знак, что скоро выйдет замуж. Тогда многие подумали о ее романе с Шаманом, хотя никто слухов не подтвердил.

Теперь пользователи Сети принялись шутить, что новости о разводе Ярослава Дронова с женой обрадовалась как Бойка, так и Мизулина. Появился даже мем с аллюзией на афишу шоу «Холостяк» с Шаманом в главной роли. Отметим, что Шаман не раз говорил о своей религиозности. Как развод (второй!) вписывается в образ примерного христианина, певец пока не объяснил.