Секс-рабство и торговля людьми. Что еще скрывали «Белые вечеринки» Пи Дидди

Трехкратный номинант премии Грэмми и владелец музыкального лейбла Bad Boy Records рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) оказался в центре огромного скандала. Исполнителя обвинили в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. 360.ru собрал все, что известно об этой истории, где упоминаются многие звезды американского шоу-бизнеса.

Скандал с Пи Дидди: что известно

Никогда не отличавшийся законопослушностью Пи Дидди попал в поле зрения полиции еще осенью 2023 года. Первым камешком, который вызвал настоящий обвал обвинений, стало заявление бывшей подруги рэпера и артистки его лейбла, выступавшей под псевдонимом Cassie (Кассандра Вентура).

В поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена иске она сообщила, что начиная с 19-летнего возраст Пи Дидди ее избивал и насиловал, подсадил на наркотики, заставлял заниматься сексом с другими мужчинами, снимая все это на камеру.

Фото: MediaPunch: face to face / Global Look Press

По словам Вентуры, после всех случаев насилия ее силой удерживали в отелях, пока у нее не заживут травмы и синяки. При этом все записи с камер наблюдения в гостиницах, клубах и ресторанах, где все происходило рэпер выкупал, чтобы замести следы.

Пи Дидди опроверг все обвинения и заявил, что бывшая певица хочет стрясти с него денег. Буквально на следующий день Вентура отозвала свой иск. Представляющие интересы артистов адвокаты объявили, что стороны урегулировали свой спор. Но просто так это дело не закончилось.

Фото: Facebook.com*/Diddy

Вслед за первым иском обвинения в адрес рэпера посыпались со всех сторон. Сначала пострадавшими себя объявили три женщины. Все они заявили, что познакомились с Пи Дидди в юном возрасте: от 16 до 19 лет. По их словам, рэпер знакомился с ними, подсыпал в алкоголь наркотики, а когда они теряли сознание, то насиловал в одиночку или с участием своих друзей. Причиной по которой они решили вспомнить пережитое насилие стал первый иск Вентуры.

Еще двое истцов, чьи имена не названы, подали заявления в полицию, обвинив Пи Дидди в изнасиловании и угрозах распространить видеозаписи интимного характера. К декабрю число заявлений выросло до шести, а в феврале появилось первое заявление от мужчины.

Фото: Facebook.com*/Diddy

Музыкант и саундпродюсер Lil Rod (Родни Джонс — младший) заявил о сексуализированном насилии и домогательствах со стороны рэпера, а также об отказе в выплате гонорара за работу над альбомом.

Он пояснил, что постоянно жил в доме Пи Дидди и сталкивался с тем, что артист трогал его в интимных местах, требовал приводить эскортниц и заниматься с ними сексом у него на глазах, а также заставил Lil Rod вступить в половую связь с мужчиной, предварительно опоив его алкоголем, смешанным с наркотиками, до потери сознания. Продюсер стал первым, кто сообщил о «Белых вечеринках» Пи Дидди. Они стали центральным пунктом обвинения.

Фото: Facebook.com*/Diddy

Рэпер при участии работников своей компании Combs Enterprise организовывал закрытые вечеринки в своем доме и в отелях по всему миру. Туда привлекали работающих в эскорте женщин и мужчин, а также молодых девушек, которых заманивали обещанием познакомить со звездами шоу-бизнеса. Под угрозами или воздействием наркотиков людей заставляли участвовать в сексуальных постановках и оргиях с гостями мероприятий, которые могли продолжаться до нескольких дней. После окончания участникам ставили специальные капельницы, чтобы они восстанавливались после физических нагрузок и употребления запрещенных веществ.

Фото: Facebook.com*/Diddy

Прокуратура утверждает, что такую практику Пи Дидди проводил на протяжении 16 лет. Тех, кто планировал обратиться в полицию, по приказу рэпера похищали, шантажировали публикациями откровенных видео, грозили судом, сжигали машины и дома.

Сильный общественный резонанс вызвало видео, которое в феврале опубликовал телеканал CNN. По данным журналистов, речь идет о записи с камер наблюдения в одном из отелей Лос-Анджелеса, сделанной в 2016 году. На ней Пи Дидди избивал свою бывшую девушку Кассандру Вентуру. По предварительным данным, дело происходило в ходе одной из «Белых вечеринок».

Пи Дидди опубликовал на своей странице в Instagram* покаянное видеообращение, в котором признался, что уже обратился за психологической помощью и готов пройти курс реабилитации в рехабе. Имени Вентуры рэпер не назвал.

«Мне искренне жаль. Но я стремлюсь становиться лучше каждый день. Я не прошу прощения. Я искренне сожалею», — сказал исполнитель.

Фото: Ian West.jpg / Global Look Press

Окружной прокурор Лос-Анджелеса заявил, что ведомство видело ролик, но не может предъявить обвинение, так как срок давности по делу об избиении уже истек. Но по остальным делам, включая обвинения в секс-рабстве, рэкете, изнасилованиях и склонению людей к занятию проституцией, идут расследования. Журнал Rolling Stone со ссылкой на источники сообщал, что показания на рэпера дали четыре женщины и один мужчина, чьи имена криминалисты не называли, чтобы уберечь от преследования со стороны исполнителя и его сообщников. Но известно, что они пострадали в ходе «Белых вечеринок».

Кто еще замешан?

Пи Дидди — известный и популярный рэп-исполнитель. Поэтому на его знаменитые «Белые вечеринки» с обязательным соблюдением дресс-кода приходилим многие звезды, включая Бейонсе, Перис Хилтон, Jay-Z, Уилла Смита, принца Гарри, Ким Кардашьян, Леди Гагу и других.

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За несколько дней до ареста рэпер сам перечислил всех звезд, которые приходили на организованные им мероприятия. Многие обратили внимание на включенное Пи Дидди в общий список имя Джастина Бибера. С рэпером канадский исполнитель познакомился, когда ему было всего 15 лет.

Фото: Facebook.com*/Diddy

Единственным, кто высказался по поводу обвинений Пи Дидди, стал актер Леонардо Ди Каприо, который также попадал в объективы фотографов на «Белых вечеринках» рэпера. Через своего представителя он заявил, что в последние годы никаких контактов с музыкантом не поддерживал, а в самих вечеринках ничего плохого не видел.

Когда задержали Шона Комбса

В конце марта следователи провели в домах Пи Дидди обыски, о результатах которых стало известно только в обвинительном заключении, опубликованном в сентябре. Из него следует, что в домах рэпера обнаружили более 1000 бутылочек с маслом для младенцев, большой объем лубрикантов, презервативов, а также огнестрельное оружие со стертыми номерами и большое количество патронов. Пользователи социальных сетей высказали предположение, что Пи Дидди использовал это все для организации оргий. Но это опровергли представляющие интересы рэпера адвокаты.

Фото: IMAGO: Faye Sadou: MediaPunch.jpg / Global Look Press

Они заявили, что их подзащитный с детства сохранил привычку закупаться оптом и все товары приобрел в сети магазинов недалеко от дома. Руководство супермаркета эти слова опровергло.

К сентябрю количество поданных исков к Пи Дидди выросло до 10. Но защитники исполнителя назвали все заявления сфабрикованными, а истцов обвинили в желании «выкачать деньги». «Наш подзащитный стал легкой мишенью для анонимных обвинителей, которые лгут без совести и последствий ради финансовой выгоды. Общественность должна быть настроена скептически и не спешить принимать эти ложные обвинения», — говорилось в заявлении адвокатов рэпера.

Фото: Birdie Thompson.jpg / Global Look Press

Пи Дидди арестовали 16 сентября и поместили в центр содержания в Бруклине, где обычно сидят известные люди, подозреваемые или совершившие преступления. За ними тщательно следят надзиратели, чтобы «звездные заключенные» не совершили суицид. Но артист уже объявил голодовку, так как не признал свою вину.

Фото: Jeremy Smith.jpg / Global Look Press

Прокуратура объявила, что получила большое количество доказательств, включая фотографии, видео и свидетельские показания. Адвокаты настаивают, что артист не виновен, а все случаи секса в ходе вечеринок проходили по взаимному согласию. Сами половые акты они уже не отрицают. Защитники также пытались добиться выхода Пи Дидди под залог в 50 миллионов долларов, но судья отказался выпустить рэпера, посчитав, что он опасен для общества.

Кто такой рэпер Пи Дидди

Уроженец Нью-Йорка и будущая звезда рэп-сцены Шон Комбс вырос в Гарлеме. Свою первую кличку Puff он получил, потому что тяжело пыхтел, когда злился. После он возьмет этот псевдоним себе, когда начнет покорять рэп-сцену. Так появится Puff Daddy, P. Diddy и просто Diddy. В начале 90-х американский рэп находился в состоянии войны между двумя студиями — открытой Комбсом в Нью-Йорке Bad Boy Records и лос-анджелесской Death Row Records.

Свою карьеру в качестве продюсера Комб начал с продвижения рэпера The Notorious B.I.G (он же Biggie; настоящее имя — Кристофер Уоллес) — ключевая фигура гангста рэпа того времени. Его главным соперником стал Тупак Шакур.

Фото: Facebook.com*/Diddy

Противостояние происходило не только на сцене. Артисты устраивали настоящие перестрелки. Шакур даже обвинял Комбса, что тот устроил на него покушение в 1994 году. Избавиться от этих подозрений будущий рэпер не смог до сих пор. Звезда лос-анджелесского рэпа погиб в результате стрельбы через два года, еще через шесть месяцев не стало Biggie. Он тоже стал жертвой уличных разборок. В 1997 году Пи Дидди выпускает свой первый альбом No Way Out. После вышли еще четыре пластинки, за которые музыкант получил четыре премии «Грэмми» и 11 раз номинировался на премию. На своем лейбле он выпускал альбомы Мэри Джей Блайдж, Ашера, MGK (Machine Gun Kelly — настоящее имя Колсон Бейкер). Пи Дидди выстроил успешный бизнес, запустив собственный бренд одежды и алкоголя. По данным на 2022 год общее состояние рэпера оценили в один миллиард долларов. Среди всех хип-хоп артистов больше оказалось только у Jay-Z.

Теории вокруг Пи Дидди

После упоминания Пи Дидди имени Джастина Бибера пользователи и журналисты вспомнили, что рэпер опекал тогда еще совсем юного артиста. Многие раскопали архивное видео, где продюсер показывал 15-летнему канадцу свой автомобиль Lamborghini. «Мы не можем рассказать, где мы тусуемся и чем занимаемся. Но это мечта подростка», — заявил Дидди.

Это ролик до сих пор находится на официальном канале Бибера. А рэпер сохранил другой ролик, снятый немного позже.

На этом видео молодой артист, заикаясь и заискивая, объясняет Пи Дидди, почему он перестал с ним общаться. «На самом деле у вас не было моего номера», — объяснил Бибер.

Оба ролика привели к появлению теории, что молодой исполнитель стал одной из сексуальных жертв рэпера. Фанаты вспомнили текст песни Lonely, в которой он жаловался на боль и одиночество в своей юности. «Все видели, как мне было плохо, но, кажется, всем было плевать. Меня критиковали за то, что я сделал, когда был глупым ребенком», — говорилось в тексте. Многие также вспомнили комментарий Бибера о начавшей карьеру Билли Айлиш. Артист предложил певице свою защиту от «самых страшных людей шоу-бизнеса». После начала скандала с Пи Дидди Джастин Бибер исчез из социальных сетей и не дает комментарии. Это только еще больше наталкивает поклонников на мысли, что кумир и раньше подавал скрытые сигналы о пережитом насилии. Еще больше признаков того, что Пи Дидди вовсе не так хорош, как многим казалось, нашли поклонники Eminem. Фанаты знают, что рэпер неоднократно в своих песнях критиковал продюсера и делал острые выпады в его адрес. Но самым скандальным стал дисс в адрес MGK, которого продюссирует как раз Пи Дидди. «Келлс, ты выпустишь хит только в тот день, когда Дидди признается, что заказал убийство Тупака», — зачитал Eminem. Для многих эти строки стали настоящим открытием, потому что о перестрелке 1994 года многие уже забыли, а некоторые поклонники рэпа даже не родились.

Вполне вероятно, что посещавшая вечеринки Пи Дидди Ким Кардашьян рассказывала своему бывшему супругу Канье Уэсту о том, что там происходит и жестком дресс-коде с обязательной белой одежды.

В клипе Уэста Famous фанаты также увидели отсылку к оргиям с персонажами, похожими на многих знаменитостей.

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