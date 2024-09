Секс-рабство и торговля людьми. Что еще скрывали «Белые вечеринки» Пи Дидди

Global Look Press

Фото: Photo Image Press.jpg / Global Look Press

Скандал с Пи Дидди: что известно

Global Look Press

Фото: MediaPunch: face to face / Global Look Press

Global Look Press

Фото: Ian West.jpg / Global Look Press

Кто еще замешан?

Когда задержали Шона Комбса

Global Look Press

Фото: IMAGO: Faye Sadou: MediaPunch.jpg / Global Look Press

Global Look Press

Фото: Birdie Thompson.jpg / Global Look Press

Global Look Press

Фото: Jeremy Smith.jpg / Global Look Press

Кто такой рэпер Пи Дидди

Свою карьеру в качестве продюсера Комб начал с продвижения рэпера The Notorious B.I.G (он же Biggie; настоящее имя — Кристофер Уоллес) — ключевая фигура гангста рэпа того времени. Его главным соперником стал Тупак Шакур.

Противостояние происходило не только на сцене. Артисты устраивали настоящие перестрелки. Шакур даже обвинял Комбса, что тот устроил на него покушение в 1994 году. Избавиться от этих подозрений будущий рэпер не смог до сих пор.

Звезда лос-анджелесского рэпа погиб в результате стрельбы через два года, еще через шесть месяцев не стало Biggie. Он тоже стал жертвой уличных разборок.

В 1997 году Пи Дидди выпускает свой первый альбом No Way Out. После вышли еще четыре пластинки, за которые музыкант получил четыре премии «Грэмми» и 11 раз номинировался на премию. На своем лейбле он выпускал альбомы Мэри Джей Блайдж, Ашера, MGK (Machine Gun Kelly — настоящее имя Колсон Бейкер).

Пи Дидди выстроил успешный бизнес, запустив собственный бренд одежды и алкоголя. По данным на 2022 год общее состояние рэпера оценили в один миллиард долларов. Среди всех хип-хоп артистов больше оказалось только у Jay-Z.