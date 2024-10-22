Сегодня 19:32 Холостяк в четвертый раз. Почему Сергей Шнуров развелся с Ольгой Абрамовой 0 0 0 Фото: Petrov Sergrey/news.ru / Global Look Press Знаменитости

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Сергей Шнуров

Сергей Шнуров — один из самых ярких и эпатажных представителей российской эстрады. Он известен как фронтмен группы «Ленинград», автор песен, которые стали настоящими хитами, а также как человек, не боящийся высказывать свое мнение о жизни, обществе и политике. На днях Шнур развелся с четвертой женой — Ольгой Абрамовой. Пара была в официальном браке с 2018 года, у них двое детей. Что известно об этой и других женщинах шоумена — в материале 360.ru.

Кто такой Сергей Шнуров Сергей Шнуров родился 13 апреля 1973 года в Ленинграде. В юности увлекался искусством и музыкой, играл в рок-группе, после школы поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт. В начале карьеры Шнуров был известен как автор и исполнитель песен в стиле панк-рок. Его тексты отличались остроумием, иронией и смелостью высказываний. Постепенно Шнуров стал одним из самых популярных музыкантов в России, а его группа «Ленинград» собирала полные залы поклонников. Шнур не ограничивается только музыкой. Он известен своими провокационными высказываниями в социальных сетях и на телевидении. Некоторые считают его циником и скандалистом, но сам артист говорит, что просто выражает свое мнение и не боится быть собой. Сейчас Шнуров живет в Санкт-Петербурге, любит футбол и рыбалку, продолжает писать новые песни и выступать с концертами.

Фото: Petr Kovalev/Russian Look / Global Look Press

Первая жена Мария Исмагилова Впервые Шнуров вошел в семейную жизнь в 19 лет — в 1992 году. Избранницей стала его однокурсница Мария Исмагилова. Они познакомились в Религиозно-философском институте при Санкт-Петербургской духовной академии. В 1993-м Сергей стал отцом — на свет появилась дочь Серафима. В этот момент Шнуров оставил не только институт, но и карьеру музыканта. Чтобы прокормить семью, перебивался заработками и успел поработать грузчиком, столяром, сторожем.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / Global Look Press

Но тяга к музыке перевесила. Как только Серафима пошла в детский сад, Сергей вместе с товарищем Игорем Вдовиным начали репетировать. Тогда пришла мысль о создании группы «Ленинград».

Интересно Исмагилова был против музыки и вечных репетиций. В 1996 году супруги подали на развод. Исмагилова был против музыки и вечных репетиций. В 1996 году супруги подали на развод.

После разрыва мать запрещала дочери общаться с отцом до совершеннолетия. Сейчас, судя по соцсетям, Шнуров в хороших отношениях с Серафимой. «Моя дочь Серафима пьет, курит и матерится. Горжусь», — написал в 2017 году шоумен. Вторая жена Светлана Костицына Шнуров и Костицына встретились, когда появился «Ленинград». Девушка на первых порах была музыкальным менеджером коллектива и проявила талант управленца. Скоро Шнуров понял, что Светлана — его судьба. Они расписались в 1999-м. На следующий год у пары появился сын Аполлон. Но уже через два года семья распалась. Причина разрыва до сих пор неизвестна: поговаривали, что из семьи Шнурова увела актриса Оксана Акиньшина. Если верить слухам, сейчас Костицына живет в Испании. Аполлон Шнуров стал художником и проводил выставки своих работ в Москве.

Фото: Anvar Galeev/Russian Look / Global Look Press

С долей иронии Шнуров отзывался и о сыне от второго брака. «Мой сын Аполлон уже выпивает, еще не курит, матерится, но мало <…> Все у него со временем получится — и не хуже, чем у отца. Горжусь», — написал шоумен в том же 2017 году.

Третья жена Матильда Шнурова (Елена Мозговая) Наверное, самой яркой и наиболее известной публике пассией Сергея можно считать балерину Матильду Шнурову (настоящее имя — Елена Мозговая). Во-первых, будущая супруга фронтмена «Ленинграда» и до знакомства с ним вращалась в светских кругах. Во-вторых, она моложе Шнурова на 13 лет. Кроме того, оба не стеснялись говорить о своих отношениях, появляться вместе на мероприятиях.

Фото: РИА «Новости»

Уроженка Воронежа Елена Мозговая перебралась в Москву после школы — в 17 лет. Поступила в вуз и подрабатывала на студии у группы «ТаТу» у Ивана Шаповалова. Именно там девушка приобрела связи, постепенно вошла в музыкальную тусовку. Примерно тогда же взяла творческий псевдоним Матильда. Со Шнуровым она познакомилась в 2006 году. У них завязался бурный роман, но официально оформить отношения пара решилась только в 2010 году. Предложение руки и сердца Сергей сделал, не изменяя себе: спросил, пока искал колбасу в холодильнике. Эти отношения обоим пошли на пользу. Шнуров сменил стиль, выбрав строгие костюмы вместо растянутых маек-алкоголичек. Супруги открыли ресторан в Санкт-Петербурге «Кококо». Матильда основала балетную студию. В 2018 году пара рассталась. Шнурова намекала на постоянные измены мужа, которые в какой-то момент ей надоели.

Фото: óñìàíîâ çàìèð/Russian Look / Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчаак тогда встала на сторону подруги Матильды и осудила Шнурова. По ее мнению, именно во время этого брака у Сергея начался подъем в карьере. Он даже стал меньше пить. К тому же столь долгие отношения закрепили венчанием. Но даже это не помогло союзу выдержать.

Интересно От Матильды у Шнурова нет детей. После развода ресторан в Северной столице остался бывшей жене. Она продала свою часть балетной студии ради ресторанного бизнеса. От Матильды у Шнурова нет детей. После развода ресторан в Северной столице остался бывшей жене. Она продала свою часть балетной студии ради ресторанного бизнеса.

Четвертая жена Ольга Абрамова Шнуров недолго горевал без женщин. В том же 2018 году он тайно обручился с дочерью миллиардера из Екатеринбурга Ольгой Абрамовой. Светской львице на момент женитьбы было 27 лет, она моложе Сергея на 18. По слухам, именно Абрамова и стала причиной развода Шнурова и Матильды.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Поговаривали, что девушка успела полечиться от зависимостей за границей. Она образована, при деньгах, карьеру строить не хотела. Влюбившись в Шнурова, сама предложила ему пожениться. Шнуров согласился. В 2021-м у пары родился сын, в 2022-м — еще один ребенок. Супруги долгое время держали пол и имена детей в секрете. По данным СМИ, спора об имуществе и детях между Шнуровым и Абрамовой нет.

Интересно Известно, что на развод в 2024 году подала Абрамова. Что именно не устроило девушку в остепенившемся Шнурове — пока неясно. Известно, что на развод в 2024 году подала Абрамова. Что именно не устроило девушку в остепенившемся Шнурове — пока неясно.

Известные женщины Шнурова Одним из самых скандальных романов лидера группировки «Ленинград» стали отношения с актрисой Оксаной Акиньшиной. На момент романтической связи пассии артиста было всего 15 лет, а ему — 30.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / Global Look Press

Считается, что именно она разрушила союз с Костицыной. Акиньшина и Шнуров прожили вместе несколько лет, девушка примерила на себя роль хорошей жены: убирала, готовила, стирала. Образ жизни Сергея не изменился, он продолжал репетировать, пить, курить и скандалить. В свою очередь, своенравная Оксана сильно ревновала не обделенного женским вниманием лидера музыкальной группы. Она не только материлась на потенциальных соперниц, но даже дралась с ними. Спустя пять лет бурных отношений пара рассталась.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look / Global Look Press 1/2 Фото: РИА «Новости» 2/2

С солистками «Ленинграда» у Шнурова тоже были романы. Так, в 2007 году Сергею приглянулась Юлия Коган. После того как рыжеволосая певица решила самостоятельно развиваться, он выгнал ее из группы. Их романтическим отношениям тоже пришел конец. На смену ей нашли блондинку Алису Вокс, которой тоже приписывали роман со Шнуровым. Именно она спела главные хиты группы — песни «Экспонат», «Плачу и плачу», «37-й». В 2016 году Вокс сама покинула коллектив ради сольной карьеры. Как рассказала певица в интервью, ее откровенно травили в «Ленинграде», особенно это стало очевидно, когда Юлия Коган вышла из декретного отпуска — в 2013-м. Вскоре Коган ушла из группы, но Алисе не стало легче. Сам же Шнуров признавался, что Коган как вокалистка была лучше, чем Вокс.