Сегодня 17:04 Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека Психолог Дугенцова — о Лопес и Аффлеке: кто-то не готов работать над отношениями 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Знаменитости

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек — яркая голливудская пара, воссоединения которой давно ждали фанаты. После продолжительного перерыва в отношениях, романов и браков с другими людьми они воссоединились. Однако, как оказалось, ненадолго. В истории звездной любви и причинах очередного расставания разбирался 360.ru.

Как познакомились Джей Ло и Бен Аффлек Лопес и Аффлек встретились на съемках романтической комедии «Джильи» в 2002 году, в которой им отвели главные роли — влюбленных. Фильм получил шесть антипремий «Золотая малина», зато подарил миру красивую пару. На момент съемок Джей Ло была замужем за танцором Крисом Джаддом, но уже ходили слухи об их разводе. Его официально оформили в 2003 году. В это время таблоиды вовсю обсуждали новый роман звезды с Беном Аффлеком. Интерес к паре подогрело участие актера в музыкальном клипе Лопес на песню Jenny from the Block. Спустя 20 лет он повторил свою эпизодическую роль в видео на песню Marry Me, что переводится как «Выходи за меня». Оба раза фанаты ликовали.

Фото: Кадр из фильма «Джильи». Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net / Global Look Press

Сбежавшие из-под венца: почему Дженнифер и Бен не поженились В ноябре 2002 года Аффлек подарил Лопес кольцо с розовым бриллиантом за 2,5 миллиона долларов. В статусе обрученных они пробыли примерно два года, до свадьбы дело так и не дошло.

За день до назначенной даты пара перенесла церемонию, а потом вовсе отменила ее. Многие подумали, что это пиар-ход, но Аффлек и Лопес поссорились по-настоящему. О расставании они официально сообщили в январе 2004 года.

Причиной могли стать слухи о походах Аффлека в стриптиз-клуб. Другие таблоиды трубили об измене актера с «одной женщиной» и якобы записанном на видео доказательстве. В заявлении пары речь шла о том, что перенос даты церемонии связан с чрезмерным вниманием прессы: «Когда мы обнаружили, что серьезно подумываем о найме трех отдельных „подсадных невест“ в трех разных местах, поняли, что что-то не так».

Недосупруги недолго горевали. В том же 2004 году Джей Ло вышла замуж за друга и музыканта Марка Энтони, у них родились двойняшки. В 2011-м пара рассталась, а в 2014-м развелась. Кроме того, у певицы были многочисленные романы между браками. Она даже успела еще раз обручиться с бейсболистом Алексом Родригесом, но свадьба не состоялась — Родригес изменил Джей Ло.

Фото: Марк Энтони и Дженнифер Лопес. Kevan Brooks/AdMedia / Global Look Press

Аффлек сделал свой выбор в 2005 году. Его избранницей стала звезда фильма «Из 13 в 30» Дженнифер Гарнер, которая родила актеру двоих дочерей и сына: Вайолет, Серафину и Сэмюэля. В 2015-м супруги разошлись, развод оформили спустя три года. СМИ писали, что причиной стала измена Аффлека с няней, однако сама Гарнер это впоследствии опровергла: по словам актрисы, об интрижке с домработницей она узнала, когда уже жила отдельно от мужа. «Я вышла замуж не за большую кинозвезду. Я вышла за него. Если бы вернулась назад, то снова приняла бы это решение, опять побежала бы к нему навстречу по пляжу. У нас трое детей, нас многое связывает. Он любовь всей моей жизни. Он выдающийся человек, самый харизматичный и самый щедрый. Просто он сложная натура. Я всегда говорю: „Когда его солнце освещает тебя, ты чувствуешь это“. Но когда оно светит в другом месте, ты ощущаешь холод, он способен отбрасывать еще ту тень», — отмечала Дженнифер.

Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Вероятно, роль сыграла и затяжная алкозависимость Аффлека. «Долгое время я пил сравнительно умеренно. Когда мой брак начал трещать по швам, я пил больше и больше. Это происходило в 2015-м и 2016-м. Мой алкоголизм, конечно же, создавал еще больше проблем в отношениях», — рассказывал актер.

Несмотря на сложный период после развода, Аффлек, как и Лопес, крутил романы с коллегами по цеху, например с молодой Аной де Армас.

Фото: 20th Century Studios/Keystone Press Agency / Global Look Press

Свадьба Джей Ло и Аффлека 20 лет спустя Весной 2021-го Лопес и Аффлек по-настоящему удивили мир: через 19 лет после расставания они снова начали общаться. Таблоиды сразу запустили слух о воссоединении бывших, но влюбленные пытались наслаждаться счастьем в тишине и не давали комментариев. Спустя год пара снова обручилась: Бен сделал предложение Дженнифер в ванной, когда она была обнаженной. Свадьба состоялась 9 апреля 2022 года — по прошествии 20 лет со дня знакомства.

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian / Global Look Press

Почему расстались Джей Ло и Бен Аффлек Через год после долгожданной церемонии пошли слухи, что пара постоянно ссорится и находится на грани расставания. В СМИ то и дело появлялись фото вновь угрюмого Аффлека, выслушивающего явно недовольную Джен. Ни у кого не осталось сомнений, когда актер купил новый дом и съехал из семейного особняка в Беверли-Хиллз (в июле 2024-го его выставили на продажу ). По информации издания Daily Mail, Лопес не могла больше терпеть сварливого мужа. Другие таблоиды заявили, что Аффлек раздражался из-за внешнего вида жены — для него ее наряды были слишком откровенными. Дженнифер же, славившаяся глубокими декольте и экстремальными мини, не захотела менять себя.

Фото: Особняк в Беверли-Хиллз, принадлежащий певице и актрисе Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку, выставили на продажу за 68 миллионов долларов. FashionPPS/Keystone Press Agency / Global Look Press

Еще одна возможная причина, которая всплыла в СМИ совсем недавно, — якобы Бен обиделся из-за нового бизнеса Лопес. Артистка объявила о запуске своего алкогольного бренда Delola, хотя муж много лет боролся с зависимостью. «Я не считаю это проблемой. Другой вопрос, что если бы Дженнифер выпивала на глазах Бена каждый день. Но она всего лишь занимается бизнесом. Такое может быть настоящей причиной развода, если человек видит в этом реальную проблему», — отметила в разговоре с 360.ru психолог Дарья Дугенцова. Если взглянуть со стороны, то каждый может заниматься тем, что ему нравится, и вести бизнес в той сфере, в которой хочется. Поэтому алкогольный бренд — не самая органичная причина для расставания, сказала эксперт.

Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency / Global Look Press

По данным издания Marca, виной всему стали видеозаписи Лопес с ее бывшим — Шоном Комбсом, более известным как рэпер P. Diddy. Они состояли в отношениях еще до истории с Аффлеком, с 1999 по 2001 год. Видео изъяло ФБР из-за расследования дела о торговле людьми, изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Комбса заподозрили в этом в мае 2024 года. Лопес не стала комментировать скандал.

Фото: Rocco Spaziani/Spaziani / Global Look Press

Почему пары воссоединяются и снова разводятся — мнение психолога Бен и Джен не единственные, кто попытался воссоединиться спустя годы. Обычно у таких пар есть ряд причин для этого, рассказала психолог Дарья Дугенцова. Ностальгия. Со временем люди вспоминают только хорошее. Старые проблемы, которые побудили расстаться, кажутся не столь глобальными и обесцениваются. Сложности в поисках другого партнера. Очень много одиноких людей понимают, что найти вторую половину непросто. Мало кто соответствует всем ожиданиям человека. Кроме того, в современном мире люди нацелены на себя, они перестали подстраиваться под других. Поэтому приходится искать того, кто подойдет по ценностям. Любовь — еще одна причина, по которой возвращаются к бывшим. Чувства могут вспыхнуть с новой силой, особенно если расставание произошло по глупости или по причине, которая уже неактуальна.

Фото: BURT HARRIS/Keystone Press Agency / Global Look Press

Причины, по которым воссоединившиеся пары снова расходятся: повторяются те же ошибки, которые были в первый раз; очевидная несовместимость, ставшая причиной разрыва в прошлом.

«Ностальгия — это хорошо, но настоящие чувства и семью на ней не построишь. Можно сходиться и в третий, и в четвертый, и в 10-й раз, а потом расходиться, но необходимо учиться преодолевать трудности. Если один человек включается, а второй над отношениями не работает, то смысла в них нет», — заверила психолог.

По мнению Дугенцовой, Лопес и Аффлек сошлись как раз на фоне ностальгии. Тем не менее старые проблемы, судя по всему, не решились. «Как будто кто-то из пары не был готов двигаться дальше, работать над отношениями и идти на компромиссы. Но это лишь предположение», — подытожила эксперт.