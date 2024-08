Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Как познакомились Джей Ло и Бен Аффлек

Лопес и Аффлек встретились на съемках романтической комедии «Джильи» в 2002 году, в которой им отвели главные роли — влюбленных. Фильм получил шесть антипремий «Золотая малина», зато подарил миру красивую пару.

На момент съемок Джей Ло была замужем за танцором Крисом Джаддом, но уже ходили слухи об их разводе. Его официально оформили в 2003 году. В это время таблоиды вовсю обсуждали новый роман звезды с Беном Аффлеком.

Интерес к паре подогрело участие актера в музыкальном клипе Лопес на песню Jenny from the Block. Спустя 20 лет он повторил свою эпизодическую роль в видео на песню Marry Me, что переводится как «Выходи за меня». Оба раза фанаты ликовали.