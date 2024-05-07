Нюша объявила о разводе с мужем | 360°

Знаменитости 07 мая 2024, 10:56 Нюша объявила о разводе с мужем Певица Нюша подтвердила слухи о разводе с бизнесменом Сивовым РИА «Новости»

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Певица Нюша решила развестись с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым. Об этом пара рассказала в интервью изданию StarHit.

Супруги были вместе семь лет, у них родились двое детей — дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. Однако в последние несколько месяцев стали распространяться слухи о разладе в семье певицы и изменах Сивова. Артистка прекратила носить обручальное кольцо и делиться совместными снимками с мужем в социальных сетях.

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Теперь пара решила официально подтвердить расставание. Судя по всему, решение принято обоюдно и развод пройдет мирно.

«С большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток. Между нами прекрасные отношения и взаимопонимание. Никого ни в чем не виню и прошу вас вместе со мной смотреть в будущее, а не прошлое», — сказала Нюша.

Оба супруга отмечают, что им удалось сохранить теплые отношения и взаимопонимание.

«Мы с Нюшей продолжаем свой путь по отдельности, но наши отношения были и остаются близкими. <…> Мы сами договорились о возможности быть свободными и сообщить о расставании, когда оба посчитаем, что пришло время», — подчеркнул ее муж.

Конкретные причины развода пара не назвала.

Год назад супруг певицы признался, что изменил звезде. Поклонники были в шоке, ведь мужчина не только демонстрировал гармонию в семье, но и работал коучем по отношениям.