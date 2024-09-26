SHAMAN объявил о разводе с женой
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) объявил о разводе с женой Еленой Мартыновой. Заявление музыкант опубликовал в своем Telegram-канале.
«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь», — написал он.
Певец отметил, что решение они с супругой приняли совместно и остаются в хороших отношениях.
Для обоих это не первый брак. Дронов раньше был женат на землячке Марине, от которой у него есть дочь. Мартынова была замужем за писателем Александром Цыпкиным.
В прошлом году бабушка артиста рассказала, почему выступала против его первого брака и даже не пришла к внуку на свадьбу. Избранница SHAMAN была старше его, и родные отнеслись к их планам пожениться довольно скептически.