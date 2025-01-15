Сегодня 22:18 Продавал микронаушники и стал инфоцыганом. Что известно о блогере Сергее Косенко 0 0 0 Фото: соцсети Сергея Косенко / Telegram Знаменитости

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В Москве на два месяца заочно арестовали блогера Сергея Косенко за видео, на котором он бросил своего сына в сугроб. Чем известен предприниматель, почему его называют инфоцыганом и грозит ли мужчине реальный срок — выяснил 360.ru.

Бросил ребенка в сугроб на камеру В январе 2024 года Косенко опубликовал в соцсетях видео, на котором подбросил своего двухмесячного сына, а ребенок погрузился с головой в снег. Подписчики блогера забили тревогу — многие переживали за мальчика. В Сети начался большой скандал, к которому подключились общественные деятели и некоторые знаменитости. Большинство решительно осудило Косенко за то, что он ради хайпа подверг ребенка опасности. Сначала блогер не отрицал, что на видео его двухмесячный сын. Но когда все вышло из-под контроля, взял свои слова обратно. Косенко заявил, что на кадрах — кукла. «Мы нашли куклу-манекен, одели ее в одежду [сына], сняли видео и сверху наложили лицо и мимику. Это обычный монтаж», — сказал он. Такую же версию озвучивал и адвокат блогера.

Косенко извинился перед подписчиками и поспешил оправдаться.

Я, естественно, никогда бы не стал подвергать опасности здоровье, жизнь близких мне людей и тем более своего сына. Сергей Косенко блогер

Однако после видео ребенка все же осмотрел врач и заверил, что у младенца нет никаких повреждений. Следком не поверил блогеру. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку и, если будет достаточно доказательств, возбудить против него. А попутно поручил проверить, все ли налоги платит инфлюенсер. И не прогадал — Косенко задолжал ФНС порядка 10 миллионов рублей. Блогер это отрицает и говорит о 600 тысячах рублей, которые он «незамедлительно оплатит».

В октябре СК возбудил в отношении Косенко уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию детей и покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Блогера объявили в международный розыск, а его банковские счета арестовали. Теперь Косенко грозит 10 лет тюрьмы.

Чем занимается Сергей Косенко Будущий блогер родился 23 августа 1987 года в городе Кечкемет в Венгрии в семье военного и бухгалтера. У него есть сестра Ирина. Когда мальчику было шесть, семья перебралась в Смоленск, где Сергей пошел в школу. После ее окончания поступил в смоленский филиал Московского энергетического института. Косенко быстро понял, что в мире побеждают не умные, а шустрые. Он начал работать в 16 лет, а первый бизнес открыл в 18. Вместе с другим его предприимчивым другом начал продавать микронаушники, которые помогали студентам на экзаменах.

Интересно Рекламу продукции юные предприниматели печатали на листовках и распространяли через промоутеров перед зданием своего вуза. Дело разрасталось, и Косенко вышел на международный рынок. Этот бизнес принес блогеру первый миллион. Рекламу продукции юные предприниматели печатали на листовках и распространяли через промоутеров перед зданием своего вуза. Дело разрасталось, и Косенко вышел на международный рынок. Этот бизнес принес блогеру первый миллион.

После получения диплома Косенко переехал в Москву и устроился в банк обычным сотрудником с зарплатой 18 тысяч рублей. Однажды он посоветовал указать в рекламе возможный доход от депозита, а не процент. Это сработало, и Косенко поручили руководить отделом кредитования. Через пять лет его зарплата выросла до полумиллиона рублей, после чего Косенко решил работать на себя.

Фото: РИА «Новости»

Сначала Косенко продавал пледы с рукавами. На форуме «Селигер» он познакомился со многими бизнесменами, которым предложил свой товар и попросил прорекламировать его в соцсетях. Вскоре у него заказали большую партию продукции, и дело начало развиваться. Также Косенко продавал косметику и свитеры с оленями. После прохождения обучения у Петра Осипова и Михаила Дашкиева Косенко понял, что нужно раскручивать свой блог. Он и ранее использовал соцсети для рекламы товаров, но теперь решил действовать по-другому. Косенко начал с гивов — розыгрышей со спонсорами и призами. Участники подписывались на них, а взамен получали шанс на выигрыш. В 2023 году он создал агентство недвижимости в Дубае. Порцию популярности блогер отхватил и на телевизионном шоу «Острова». В 2023 году запел под псевдонимом Thank You и даже выпустил сольный альбом Let It Be.

Также Косенко ведет свой YouTube-канал, куда приглашает блогеров и предпринимателей, чтобы они делились с подписчиками секретом успеха. Часто он прямо на съемках интервью продавал гостям свое «наставничество» за миллионы рублей. Помимо этого, Косенко рекламирует собственные тренинги личностного роста и курсы по записыванию видео для рилсов. Несмотря на серьезные проблемы с налоговой и СК, Косенко продолжает играть с огнем. Например, в прошлом году он опубликовал в соцсетях фото, на котором держит сына за бортом яхты, прямо над водой.

Жена Сергея Косенко: кто такая Саша Белякова После публикации скандального видео с младенцем в сугробе многие задались вопросом, куда смотрела мать мальчика. Некоторые предположили, что именно она — Саша Белякова — и снимала ролик. О девушке известно немного. Она родилась в Рыбинске в небогатой семье. После школы поехала получать высшее образование в Санкт-Петербург. Примерно в это время начала развивать свой блог. Позже открыла собственное SMM-агентство. Семья Саши говорила, что она умеет «затирать» так, что ей все вокруг верят. На этом Белякова и решила построить свой инфобизнес. Все началось с небольших тренингов и разрослось до инфопродуктов с миллионными чеками. Сейчас Белякову называют матерью медитаций. Она уверяет, что благодаря ее голосу любой каждый сможет разбогатеть. VIP-пакет из набора таких медитаций стоит у Александры более 2,2 миллиона рублей. Она запустила мобильное приложение с информационными продуктами. Белякова выпускает песни, в которых рассуждает о богатстве и роскоши.

С Косенко она встретилась в конце 2022 года, а весной 2023-го пара уже ждала ребенка. Для многих такое стремительное развитие событий показалось странным, но вид счастливых будущих родителей несколько успокаивал. На последнем месяце беременности Белякова и Косенко заявили, что у них пиар-роман с контрактом, а будущий ребенок не от Сергея. После этого на блогеров обрушилась волна хейта — ведь люди поверили им и красивой картинке в соцсетях. Тогда Косенко сказал, что они просто пошутили, а их брак правда. И пара столкнулась с еще большим негодованием.

В какие скандалы попадал Сергей Косенко Подставной роман и брошенный в сугроб ребенок — далеко не единственные сомнительные истории в медийной жизни Косенко. Блогер показал себя как любитель хайпа и много раз это доказывал. Например, в 2020 году на Бали разогнался на мотоцикле и прыгнул на нем в океан. Через месяц власти Индонезии его депортировали.

В 2021 году он проехался по Москве на арендованном Bentley, а на крыше сидела связанная блогерка Илона Дрожь.

Многие критикуют Сергея за его пустые курсы по бизнесу, раскрутке личных блогов и других информационных продуктов. За них он просил миллионы рублей, взамен клиенты не получали желаемый результат. Журналист и создательница шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова открыто назвала Косенко аферистом. «Известный блогер-аферист Сергей Косенко, который сбежал из России, где его давно разыскивают обманутые люди, поучаствовавшие в его мошеннических схемах, изобрел новый кейс по отъему денег у соотечественников. Мужчина объявил, что за 100 миллионов рублей повысит в миллионы раз охваты и заработок любому желающему. От вас — подписанный договор, задаток в несколько миллионов, а далее — 50% заработка после его „раскрутки“. На удочку попалось несколько блогеров, желающих повысить доход, однако вскоре выяснилось, что услуги Косенко — фейк», — рассказала журналистка.

Кроме того, на Косенко составили коллективный иск из-за его деятельности. Инициатором стал врач из Уфы, его поддержали 40 человек.

Где Сергей Косенко сейчас Медийную деятельность Косенко не оставил до сих пор, но живет за границей — по всей видимости, в ОАЭ. Кроме того, блогер часто посещает различные кинопремии: на красную ковровую дорожку он обычно выходит со своей женой Сашей Беляковой. Блогеры не стесняются задолженности перед налоговой на родине и транслируют роскошный образ жизни в соцсетях. Косенко ведет два канала — русскоязычный, на который подписались 389 тысяч человек, и англоязычный с 46,6 миллиона подписчиков. Он также ведет блог своего малолетнего сына. Кстати, Новый год блогерская семья встретила вместе. Сергей уже прокомментировал новость о своем заочном аресте. «Спасибо за поддержку. Я в порядке. Люблю Россию и люблю русских людей. И верю, что здравый смысл, добро и позитив в конечном итоге возьмут верх», — написал блогер о решении суда.