Продавал микронаушники и стал инфоцыганом. Что известно о блогере Сергее Косенко

Сначала Косенко продавал пледы с рукавами. На форуме «Селигер» он познакомился со многими бизнесменами, которым предложил свой товар и попросил прорекламировать его в соцсетях. Вскоре у него заказали большую партию продукции, и дело начало развиваться. Также Косенко продавал косметику и свитеры с оленями.

После прохождения обучения у Петра Осипова и Михаила Дашкиева Косенко понял, что нужно раскручивать свой блог. Он и ранее использовал соцсети для рекламы товаров, но теперь решил действовать по-другому.

Косенко начал с гивов — розыгрышей со спонсорами и призами. Участники подписывались на них, а взамен получали шанс на выигрыш. В 2023 году он создал агентство недвижимости в Дубае. Порцию популярности блогер отхватил и на телевизионном шоу «Острова». В 2023 году запел под псевдонимом Thank You и даже выпустил сольный альбом Let It Be.