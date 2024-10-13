Арестованы все банковские счета блогера Косенко на 206 млн рублей

В Москве суд арестовал все счета блогера Косенко на сумму более 206 млн рублей

В Москве суд арестовал все счета блогера Сергея Косенко, бросившего в начале года двухмесячного сына в сугроб и выложившего эти кадры в соцсети. Общая сумма арестованных активов превысила 206 миллионов рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Блогеру запрещено распоряжаться арестованными активами. В отношении Косенко возбуждены уголовные дела по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение несовершеннолетнему тяжкого вреда.

В первом случае санкция предусматривает наказание в видео штрафа в размере до 100 тысяч рублей. Выяснилось, что доход блогера за прошлый год составил свыше 206 миллионов рублей.

«Один из столичных судов по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства блогера в размере 206,38 миллионов рублей, находящиеся на 43 счетах в различных российских банках», — рассказал собеседник агентства.

Блогера Косенко ранее объявили в розыск в России.