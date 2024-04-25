Бросивший в сугроб сына блогер вновь шокировал подписчиков опасным фото с ребенком | 360°

Общество 25 апреля 2024, 16:35 Бросивший в сугроб сына блогер вновь шокировал подписчиков опасным фото с ребенком Блогер Косенко выложил фото, на котором держит сына над открытой водой Соцсети

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Блогер Сергей Косенко снова шокировал подписчиков рискованным фото с ребенком. Он выложил его в своих социальных сетях.

На снимке мужчина держит младенца над водой, свесившись через перила яхты. При этом годовалый ребенок смотрит в камеру с недовольным выражением лица.

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Провокационное фото вызвало бурное обсуждение среди подписчиков Косенко. Многие задались вопросами о том, до какого возраста доживет его сын с таким обращением.

«Ребенок: а можно мне другого отца?» — сыронизировал один из пользователей.

Большинство из подписчиков поразились тому, на что готов блогер ради того, чтобы «словить хайп».

Зимой Косенко шокировал общественность, швырнув младенца в снег. Видео спровоцировало скандал, а блогер долго уверял всех, что на видео снял куклу. Он рассказал, что вместо настоящего ребенка бросил в сугроб манекен, которому с помощью монтажа сделали лицо его сына.