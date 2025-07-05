Масштабное наступление и укрепление границ. Чем займется КНДР в зоне СВО

Северная Корея, принимавшая участие в разгроме украинских боевиков в Курской области, в ближайшие месяцы значительно увеличит численность своих войск, сражающихся на стороне России. Бойцов из КНДР могут задействовать в укреплении границ и при наступательных операциях. Есть и дальнейшие, более долгоиграющие цели. Подробности — в материале 360.ru.

Интеграция КНДР в российские подразделения О планах Северной Кореи втрое увеличить присутствие в зоне спецоперации сообщил американский канал CNN со ссылкой на украинскую разведку. По ее данным, в ближайшее время к отправленным в поддержку России 11 тысячам военнослужащих из КНДР присоединятся еще около 25-30 тысяч. Судя по всему, процесс уже стартовал: на спутниковых снимках, оказавшихся в распоряжении канала, заметили прибытие транспортных кораблей и предназначенных для переброски новых сил самолетов в порты России и аэропорт Северной Кореи. «Российское Минобороны может предоставить бойцам из КНДР необходимое оборудование, технику и боеприпасы с целью дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения», — указали в материале.

Фото: РИА «Новости»

По словам источников издания, из первых 11 тысяч северокорейских военнослужащих потери якобы составили около четырех тысяч, однако, несмотря на это, сотрудничество Пхеньяна и Москвы стало только крепче. Весной президент Владимир Путин лично выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну и северокорейским военным за помощь в освобождении курского приграничья от ВСУ. Не исключено, что в дальнейшем бойцы из КНДР будут участвовать в боях на новых российских территориях, в том числе в крупномасштабных наступательных операциях. Причины привлечения КНДР в зону спецоперации Несмотря на очевидные успехи ВС России в зоне спецоперации, на Украине пытаются объяснить тесное сотрудничество с Северной Кореей тем, что самостоятельно российские военнослужащие якобы не справляются. «Россия использует элитные подразделения Северной Кореи, что демонстрирует растущую зависимость от тоталитарных режимов и проблемы с собственными мобрезервами», — заявлял украинский министр обороны Рустем Умеров.

Фото: РИА «Новости»

По словам политолога и военного эксперта Евгения Михайлова, на самом деле у взаимодействия российских структур с КНДР совершенно другие причины, куда более глубокие и стратегически выверенные.

И духовно, и исторически мы очень близки. У корейцев есть огромная благодарность русским войскам за помощь в освобождении от японских оккупантов. Евгений Михайлов военный эксперт

Михайлов отметил, что ситуация на фронте и так практически переломилась благодаря успешным действиям ВС России, однако продвижение пойдет эффективнее и быстрее, если северокорейцы закрепятся на определенной территории.

Есть и более долгоиграющие смыслы сотрудничества. В частности, присутствие на фронте даст бойцам КНДР дополнительный боевой опыт, включая применение современных беспилотников и новых видов вооружений. «Кроме того, корейцы будут подготовлены в случае каких-либо возможных конфликтов на Дальнем Востоке, где у России весьма протяженная граница», — сказал Михайлов.

Фото: РИА «Новости»

С какими задачами помогут северокорейцы на СВО По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, на поле боя военнослужащие из КНДР проявили несгибаемую волю. С учетом уже полученного ими ранее опыта в зоне спецоперации это, несомненно, может принести большую пользу России в предстоящих задачах. «Они физически подготовлены, очень выносливы. Использовали эффективные тактики. <…> Бойцы вели себя героически и в плен попадали только из-за контузии или тяжелых ран. Все остальные не сдавались», — рассказал он в эфире радио «Комсомольская правда». Кимаковский предположил, что противник будет пробовать пытаться занять маленькие плацдармы в традиционных регионах, как это уже было после курской операции. В этом случае КНДР могут привлечь исключительно к укреплению границ. «А наши боевые подразделения будут заниматься созданием буферной зоны и на других направлениях освобождать новые регионы», — добавил он.