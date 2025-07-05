Напросился после Путина. О чем Зеленский говорил с Трампом по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил американского коллегу Дональда Трампа с Днем независимости США. Телефонный разговор длился чуть больше получаса. О чем говорили политики и как на это отреагировали на Западе — в материале 360.ru.

О чем говорили Трамп и Зеленский По словам президента Украины, у него с Трампом состоялась очень важная и полезная беседа. Они обсудили российские воздушные удары и ситуацию на поле боя. Зеленского приятно удивила осведомленность Трампа в этих вопросах.

Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились об ответной встрече наших команд. Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский призвал к прямым проектам с Америкой, особенно в области дронов и связанных с ними технологий. Он обсудил с США взаимные закупки и инвестиции. Что касается урегулирования конфликта, то президент заверил Трампа, что поддержит предложения Белого дома. Основной темой 40-минутного разговора стали потребности Украины в обеспечении ПВО, сообщили источники сайта Axios. Обсуждалось также недавнее решение Пентагона приостановить военную помощь, которое взбудоражило украинских чиновников. «Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено», — сказал один из инсайдеров.

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Расположение Трампа подтвердил также источник агентства Reuters, знакомый с содержанием разговора. По его словам, на Украине с оптимизмом смотрят на перспективу возобновления поставок ракет Patriot после «очень хорошей» беседы между президентами. Как отреагировали на разговор на Украине Сторонники Зеленского восприняли состоявшийся с Трампом разговор как маленькую дипломатическую победу. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил США за продолжающуюся, по его словам, поддержку и рассказал об особой связи и истории двух народов. «Зеленский провел искренний и конструктивный разговор с Президентом Дональдом Трампом. Откровенно говорили о мире, долгосрочной безопасности и о том, как усилить сотрудничество на основе общих ценностей и взаимного уважения. Это был честный и содержательный диалог с ясными позициями и общей надеждой на более стабильный мир», — сказал он.

Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский обратил внимание, что Трамп никак не комментировал разговор с Зеленским. Советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в своем видеоблоге назвал звонок лишь «формальной передачей информации». «Это ни о чем, никак и ни про что. <…> Не надо думать, что что-то может быть позитивное. Нет, будет только хуже. Из той информации, что есть, совершенно пустые слова», — сказал он. Реакция на Западе Западные СМИ ждали этого звонка. Агентство Reuters сообщило, что Трамп собирался связаться с Зеленским утром в пятницу после того, как испытал разочарование от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Хорватское издание Advance заявило, что именно Зеленский просил о разговоре с Трампом — в основном из-за приостановки поставок оружия. После беседы с Зеленским президент США созвонился с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили возможность покупки американских батарей Patriot для отправки на Украину.