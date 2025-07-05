Сегодня 02:45 Тайные операции Брижит Макрон. Внезапная смерть хирурга Фавра вызвала вопросы Политолог Марков: слухи о смене пола Брижит Макрон могла пустить Фон дер Ляйен 0 0 0 Фото: IMAGO/Pierre Marchal/AnakaoPre/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Мир

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Тело пластического хирурга Франсуа Фавра 28 июня нашли под окнами одного из домов в Париже. За несколько дней до этого врач в разговоре с журналом Closer пообещал раскрыть материалы о пациентах своего коллеги Патрика Буйи, среди которых были известные люди, включая жену президента Франции Брижит Макрон. Это снова всколыхнуло слухи, что супруга лидера европейской страны раньше была мужчиной и сменила пол*. В истории разобрался 360.ru.

Загадочная смерть хирурга Фавра

О внезапной гибели хирурга Франсуа Фавра сообщило издание Enquete du jour. В Бюро судебно-медицинской экспертизы Парижа заявили, что причиной смерти стало падение с высоты.

Сестра врача Анн Дюпон подчеркнула, что брат никогда не проявлял суицидальных мыслей и не исключила, что его гибель связана с интервью журналу Closer, в котором он пообещал рассказать о всех пластических операциях, которые его коллега Патрик Буйи проводил первой леди Франции Брижит Макрон.

Фото: Jasmine Leung/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Редакция опубликовала видео с отрывком беседы Фавра с журналисткой таблоида. «У меня есть много информации в виде заметок, копий медицинских досье. Во время нашей встречи я смогу рассказать вам больше о своей работе с доктором Патриком Буийи. Я проработал в Американском госпитале в Париже шесть лет, и он был одним из моих близких коллег. Он передал мне много информации о своих пациентах», — заявил хирург. На уточняющий вопрос журналистки, располагает ли ее собеседник данными об операциях жены президента Франции, врач ответил утвердительно. «Да, он рассказал мне об изменениях во внешности, которые мадам Макрон претерпела во время операции по трансгендерной* хирургии в больнице», — заявил Фавр. На этом запись оборвалась.

Это заявление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Его перепечатали множество французских изданий.

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Патрик Буйи — практикующий хирург отделения пластической реконструктивной и эстетической хирургии американской больницы Парижа, член Медицинской академии Франции, преподаватель Парижского медицинского университета. Кроме того, он кавалер Ордена Почетного легиона. Это звание хирургу президент Франции Эммануэль Макрон присвоил в 2023 году за большие заслуги. Это известный специалист, но французские журналисты почему-то не стали к нему обращаться для получения комментария о загадочной смерти его коллеги Фавра, пообещавшего раскрыть самую страшную тайну Брижит.

Тщательно срежиссированная драма

Статью о загадочной гибели французского хирурга на сайте Enquete du jour написала журналистка Одри Парментье — внештатный корреспондент газеты Le Monde и автор множества расследований. В комментарии изданию Vrai ou Faux она опровергла свое авторство, а после изучения сайта, где упоминалось ее имя, она нашла еще больше материалов, выпущенных под ним.

«Это довольно неприятно, что неизвестные люди использовали мои данные, под статьями о теориях заговора. Я профессиональный журналист и не имею никакого отношения к этому контенту», — сказала Парментье. Такое же заявление сделали еще четыре автора-фрилансера, чьи данные использовались для подписи статей в Enquete du jour.

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Быстро выяснилось, что никакого хирурга Франсуа Фавра, работавшего в Париже, никогда не существовало. Врач с такими же именем и фамилией действительно есть, но работает он терапевтом в Йоне. Видео с якобы его признанием об операции по смене пола* Брижит Макрон оказалось сгенерированным нейросетью дипфейком. Для его создания авторы использовали изображение еще одного Франсуа Фавра — бывшего тренера национальной сборной Швейцарии по лыжным гонкам. Журнал Closer, которому несуществующий хирург дал предварительное интервью, закрылся еще в начале мая. Кроме того, само издание Enquete du jour появилось только в марте этого года. При этом каждый день выпускало не более трех новостей, что стало очередным подтверждением подделки, выдающей себя за настоящее СМИ. Сильнее всего от этой истории пострадали журналисты, чьи имена использовали создатели. Законы Франции предусматривают юридическую ответственность за все подписанные ими материалы. За них уже вступилась редакция журнала Street Press, которая пообещала фрилансерам юридическую защиту.

Кому выгодны слухи о смене пола* Брижит Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон за свою политическую карьеру нажил себе немало врагов, как среди политических лидеров своей страны, так и на уровне всей Европы.

Достаточно вспомнить, что Макрон переизбирался на президентский пост в 2022 году, с трудом набрав больше голосов, чем лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая по решению суда больше не сможет баллотироваться на выборах 2027 года.

Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Кроме того, Макрон чрезмерно активен на общеевропейском уровне, чем вызывает недовольство среди других крупных деятелей, которым выгодно снова и снова подогревать слухи о том, что Брижит на самом деле мужчина. «С ним ведут борьбу за лидерство такие политики как Урусла Фон дер Ляйен, поэтому не исключено, что она может, так сказать, „подогревать“ это. Но там и с другими политиками у него плохие отношения, например, с премьер-министром Италии Джорджой Мелони. Они просто дают толчок в СМИ с тем, чтобы там раскручивали эту историю», — такую версию выдвинул в комментарии Ura.ru политолог Сергей Марков. Подобные политические игры могут испортить будущее Макрона, который сейчас занимает последний президентский срок и рассчитывает продолжить карьеру уже на уровне Евросоюза или даже НАТО.

Брижит Макрон в самом деле мужчина?

Слухи об операции по смене пола* первой леди Франции начали циркулировать еще в 2021 году с подачи журналистки Наташи Рей. Она выпустила большое расследование, что первая леди Франции при рождении носила имя Жан-Мишель Тронье (это девичья фамилия Брижит). Рей ссылалась на старую фотографию семьи Тронье, где утверждала, что мальчик в клетчатой рубашке — это и есть Жан-Мишель, а сидящая на коленях у матери девочка — сирота Натали Фарси.

Но журналистка не учла, что Брижит была шестым ребенком в семье и ее старший брат Жан-Мишель сильно удивился, когда его спутали с сестрой. В 2024 году Парижский уголовный суд приговорил Натали Рей к штрафу в пять тысяч евро и выплате моральной компенсации первой леди Франции в 8000 евро и ее брату Жану-Мишелю Тронье в 5000 евро.

Фото: Pierre Marchal/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но запущенные журналисткой слухи пустили сильные корни, которые понесли новые всходы. В этом году американская журналистка Кэндис Оуэнс выпустила многосерийное расследование под общим названием «Становление Брижит». В самой первой серии Оуэнс объявила, что поставила перед собой цель добиться от Брижит Макрон честного признания, что она является мужчиной. Журналистка отправляла свои вопросы в Елисейский дворец, приводила в качестве доказательства старые фотографии и видеокадры. В результате Оуэнс объявила, что сворачивает свое расследование после личной просьбы президента США Дональда Трампа. По ее словам, к американскому лидеру обратился президент Франции и попросил его о помощи, чтобы прекратить травлю супруги.



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