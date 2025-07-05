05 июля 2025 01:33 Внебрачный сын и детские обиды. Что скрывал умерший от ковида Владимир Меньшов 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

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Со смерти Владимира Меньшова прошло уже несколько лет, хотя кажется, что он все еще с нами. По мотивам его оскароносного фильма «Москва слезам не верит» сняли сериал, а вдова Вера Алентова так и не смогла расстаться с обручальным кольцом. 360.ru вспомнил яркие моменты из жизни артиста.

Отец Меньшова работал в НКВД Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Родители познакомились на судне, ходившем из Азербайджана в Иран. Мать Меньшова — из зажиточной крестьянской семьи. Для того, чтобы не попасть под раскулачивание, она устроилась горничной. Отец служил первым помощником капитана, но в год рождения сына стал сотрудником НКВД.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Повзрослев, Меньшов признавался, что работа отца сказывалась на жизни семьи. Во-первых, окружающие буквально шарахались от них, во-вторых, приходилось переезжать. Володя пошел в первый класс в Баку, окончил школу в Астрахани, потом отправился в Москву. Во ВГИК его не приняли, пришлось вернуться, устроиться токарем на судоремонтный завод и попытать счастья снова. На следующий год Меньшова опять не взяли. Стыд не позволил ехать в Астрахань, поэтому он отправился в Воркуту работать в шахте. Еще через год он поступил в Школу-студию МХАТ, а мечту о ВГИКе реализовал гораздо позднее, окончив аспирантуру на кафедре режиссуры. Фильм «Москва слезам не верит» После вуза Меньшов устроился в Ставропольский краевой драматический театр имени Лермонтова, где начал позиционировать себя не только как актера, но и режиссера — ему доверили поставить «Белоснежку и семь гномов». Дебютный полнометражный фильм Меньшова «Розыгрыш» вышел в 1977 году, а через два года он выпустил «Москва слезам не верит».

Фото: РИА «Новости»

Меньшову сразу понравился сценарий, но он не верил в успех картины. В интервью проекту «Кто главный» режиссер вспоминал, что несколько раз переписывал его, советуясь с Юрием Дунским и Валерием Фридом, но так и не получил благословления. Они считали, что такое ставить нельзя — слишком избитая тема.

Когда мы снимали, на нас смотрели, как на создателей третьесортной картины, и считали, что «в соседнем павильоне кто-то делает дурновкусную мелодраму». <…> Судьбу фильма определить было невозможно. Владимир Меньшов

Премьера в кинотеатре «Россия» прошла с большим успехов, билеты раскупались на неделю вперед. Фильм очень понравился Леониду Брежневу, который поручил отправить его на «Оскар». В 1981 году Американская академия кинематографических искусств и наук присудила картине победу в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фото: РИА «Новости»

Меньшов на церемонию не поехал, потому что Госкомитет по кинематографии отказался оплатить дорожные расходы. Он пытался послушать трансляцию по радио, но из-за помех бросил эту затею. Статуэтку получил атташе советского посольства по культуре, который приехал в Лос-Анджелес из Вашингтона, а режиссер узнал о победе только на следующий день после награждения. Лучшие фильмы Меньшова «Москва слезам не верит» стала для него счастливым билетом. Затем Меньшов снял не менее выдающийся фильм «Любовь и голуби». Следом вышли картины «Ширли-мырли» и «Зависть богов». Последний режиссер считал своей лучшей работой. Сниматься в кино Меньшов начал довольно поздно. После окончания вуза он побывал на пробах в «Мосфильме», но не получил предложений. В 1970 году снялся в дипломном фильме однокурсника Александра Павловского «Счастливый Кукушкин» с 15-летней Ларисой Удовиченко. «Сделали пробу, я увидел, какой это ужас! Я так себе не понравился, что уговаривал Шурика отказаться от этой идеи. Было безвыходное положение. Меня утвердили на роль», — рассказал он.

Фото: РИА «Новости»

Через два года Меньшов получил роль в картине «Человек на своем месте», затем снялся в «Соленом псе», «Курьере», «Сказе про то, как царь Петр арапа женил», «Розыгрыше» «Магистрали» и «Где находится нофелет?». В современной России самыми успешными в его актерском досье стали фильмы «Китайский сервиз», «Спартак и Калашников», «Каникулы строгого режима», «Елки 2», «Легенда № 17», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Крик тишины», сериалы «Участок», «Диверсант», «Брежнев», «Ликвидация», «Громовы. Дом надежды» Муж Веры Алентовой Любовь всей жизни Меньшов встретил в Школе-студии МХАТ. Алентова сразу предупредила, что не хочет замуж, главное — работа. Расписаться все-таки пришлось, чтобы получить комнату в общежитии, так на втором курсе они стали семьей. Через семь лет родилась дочь, затем театр имени Пушкина выделил им двухкомнатную квартиру. Но отношения к тому времени разладились из-за непримиримости супругов — оба хотели быть лидерами, пытались перевоспитать друг друга и отказывались идти на компромисс. Пара решила расстаться, но без официального развода — на этом настоял Меньшов, периодически выезжавший за границу.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Четыре года супруги провели врозь. Их дочь вспоминала это время как самое прекрасное, потому что наконец родители стали уделять ей больше времени. К моменту, когда она пошла в первый класс, они вновь сошлись — Алентова поняла, что сделала большую ошибку, вычеркнув из жизни такого прекрасного человека. Меньшов снимал жену в своих фильмах, но не всегда охотно. Например, в роли Кати из «Москва слезам не верит» он видел Ирину Купченко или Маргариту Терехову. Когда актрисы отказали, пришлось пригласить Алентову. Снялась она и в «Ширли-мырли». В этом фильме ей пришлось играть невесту Иннокентия Шниперсона — Валерия Гаркалина. Внебрачный сын В браке с Алентовой у Меньшова родилась дочь Юлия, которая пошла по стопам знаменитых родителей. Отношения с ней складывались не очень хорошо. Родители много работали и имели тяжелый характер, поэтому временами девочка чувствовала себя нелюбимой.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press / www.globallookpress.com

В программе «Судьба человека» она жаловалась на слишком требовательного отца. Причем это не изменилось даже после того, как Меньшова выросла и сама стала матерью.

По детям папа давал советы все время. Когда Андрею было полгода, он спрашивал, почему его внук еще не ходит, в восемь месяцев недоумевал, почему ребенок еще не говорит. Папа твердил: «Я чувствую, что у него задержка в развитии». Юлия Меньшова Дочь режиссера

Временное расставание с Алентовой Меньшов провел в объятиях актрисы Людмилы Туевой на девять лет младше себя. Роман был настолько страстным, они почти сразу начали жить вместе. В 1977 году у пары родился сын, но режиссер ушел к законной жене. О мальчике он заикнулся лишь однажды, в интервью Борису Корчевникову. Тот не искал встреч и не вмешивался в жизнь родителя. «От сына не отказываюсь, но его зовут не Александр, а Николай», — сказал Меньшов. Как умер Владимир Меньшов На протяжении почти всей жизни Меньшов был ярым агностиком. Он не верил в Бога, называл загробную жизнь чепухой и даже во время поездки на Святую землю не почувствовал ничего особенного. Но незадолго до смерти встретил некого священника, который убедил его покреститься, а потом обвенчаться с Алентовой. В разгар пандемии в апреле 2021 года Меньшов дал дочери интервью. Он подвел итоги творческого пути, рассуждал о судьбе и заявил, что готовится к смерти.

«Своего поколения смерть воспринимаю спокойно. Именно так, один за другим и надо нам уходить. В 80 лет уходить надо — ничего не поделаешь. Естественный процесс. Думаю о том, как бы на улице где не скосило, в постели умереть спокойнее. И надо закончить дела», — сказал он. Меньшова не успела показать отцу смонтированное видео, потому что в начале мая его состояние ухудшилось. В конце июня его отправили в одну из московских клиник и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а утром 5 июля зарегистрировали смерть. Алентова лежала с ковидом в той же больнице и узнала обо всем от дочери. Она тяжело пережила утрату, долго не появлялась на публике. В 2023 году на сборе труппы театра имени Пушкина коллеги заметили, что актриса так и не сняла обручальное кольцо. Последний фильм Меньшова У режиссера остались незаконченные проекты. Незадолго до болезни друг, председатель комиссии Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний Алексей Лобарев предложил ему поработать вместе с Виктором Мережко над фильмом о полиции. Он рассказал News.ru, что Меньшов приложил руку к сценарию.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Он говорит: „О, давай, и ресоциализацию туда вставь. Давай в фильме покажем, что главный герой, который боролся со стихией, вышел из колонии и стал нормальным человеком“. И мы тогда синопсис наш переделали под него, сейчас осталось уже всего две страницы сценария написать», — рассказал он. Друзья решили завершить работу и посвятить фильм Меньшову. Когда он выйдет, неизвестно. Тем временем режиссер Жора Крыжовников снял сериал по мотивам оскароносной картины Меньшова. Первый тизер сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» презентовали на фестивале в Иваново в июне 2025 года. Действие ремейка происходит в нулевых, главных героинь в молодости сыграли Анастасия Талызина, Тина Стойилкович и Мария Камова, через 20 лет — Юлия Топольницкая, Марина Александрова и Валерия Астапова. Осенью он выйдет на платформе Wink, затем в эфире телеканала СТС.