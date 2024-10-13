Бросившего младенца в сугроб блогера Косенко объявили в розыск в России

Прославившийся скандальным видео с броском ребенка в сугроб блогер Сергей Косенко стал фигурантом уголовного дела и попал в базу данных розыска МВД. В распоряжении 360.ru оказалась карточка из базы данных ведомства.

Из нее следует, что Косенко разыскивают по уголовной статье, но не уточняется, какой.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнил, что блогер стал фигурантом сразу двух уголовных дел — о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение несовершеннолетнему тяжкого вреда.

Собеседник агентства пояснил, что Косенко подбросил двухмесячного сына вверх и позволил ему упасть в сугроб с высоты не менее двух метров. Такое поведение отца криминалисты сочли преступным умыслом, а падение в смягчивший последствия удара снег — не зависящими от Косенко обстоятельствами.

По совокупности статей максимальное наказание за совершение двух преступлений составит до 10 лет колонии.

Блогер опубликовал свой ролик с броском ребенка в сугроб в январе 2024 года. Представлявший его интересы адвокат Сергей Жорин настаивал, что его подзащитный для съемки скандального видео использовал куклу, а лицо ребенка наложил на монтаже. Но на одном видео блогер не остановился и в апреле выложил снимок, как держит маленького сына над водой, свесившись над перилами яхты.